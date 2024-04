¿De qué acusan al cantante Kalimba? Cronología del caso

El integrante del grupo OV7, Kalimba, fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, después de un año de haber sido acusado y señalado por la cantante Melissa Galindo.

A finales de marzo del 2023, Melissa Galindo inició una denuncia legal contra su agresor, Kalimba, por el delito de abuso sexual agravado. Un año después, el cantante comenzó con el proceso legal.

A partir de ahora, Kalimba enfrentará el proceso legal en libertad y dentro de seis meses trendrán la próxima audiencia.

Cronología del caso de Kalimba y Melissa Galindo

La cantante Melissa Galindo compartió un video en su cuenta de Instagram el pasado 15 de marzo del 2023, donde señaló a Kalimba de haberla acosado sexualmente cuando trabajaban juntos.

Kalimba Kalimba enfrentará su proceso en libertad. (Foto: Cuartoscuro)

Melissa Galindo acusa a Kalimba de presunto acoso sexual

La publicación de Instagram estuvo acompañada de una frase que dice “el acoso que viví con Kalimba Marichal”. En el video expone dos ocasiones en las que al cantante mexicano la tocó sin su consentimiento mientras viajaban juntos en una camioneta.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entre en shock me cerré y me puse las manos en la cara, pero no dije nada”. Según la información de Melissa, el cantante repitió dicha acción y le propuso tener relaciones sexuales, por lo que le dijo que no

La actriz señala que la primera vez se sintió muy asustada, pero que tras la segunda vez, decidió contactar un abogado.

En 2023, Melissa Galindo hizo algunos videos en los que señaló a Kalimba de presunto abuso. (Foto: Instagram / @kalimba / @melissagalindooficial)

“Me hizo comentarios como ‘que rico nos besamos tú y yo’ y le dije ‘¿de qué hablas, yo nunca te he besado?”, Melissa reveló que Kalimba estaba haciendo referencia a un video musical en el que se dieron un beso.

Melissa colaboró con Kalimba en un video musical, y el cantante se mostró interesado en su música para incluirla en un nuevo sello discográfico. Tras estos acontecimientos, Melissa contactó a un abogado para que la liberara del contrato en el que estaba.

Kalimba se presenta en la Fiscalía

Kalimba reaccionó en un comunicado, en el que respondió que presentaría su caso ante el juez por daño moral. Además, el cantante mencionó que la actriz le debía dinero a la discografía.

”Ya instruí a mi abogado para que de inmediato nos presentemos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerme a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestran mi inocencia”, agregó.

El cantante Kalimba fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual. (Foto: Cuartoscuro)

Melissa Galindo responde a la demanda de Kalimba

Ante la demanda por daño a la moral, la actriz habló para televisión nacional y respondió a los presuntos videos donde ven a la actriz con el cantante de ‘tocando fondo’ de forma cariñosa con él, a lo que ella negó que se encontraba enamorada.

Además, la cantante negó que tuviera una deuda con la disquera del grupo, pues recalcó que nunca tuvo una responsabilidad con la disquera.

“Cuando me salí de ahí hace 2 años ya no tenía ni una sola responsabilidad con ellos. En su momento me dieron una lista de cosas en las que habían invertido, yo les pedí facturas, nunca me llegaron”.

Kalimba solicita una investigación por acusaciones de acoso

Un año después, Kalimba acudió a la Fiscalía para presentar un solicitud de investigación a una influencer que lo denunció por presunto acoso.

“Ya estoy bastante harto, no saben qué cansado es y estoy agotado porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera, que realmente es lo último que me importa”, declaró el cantante a la televisora, TV Azteca. El cantante quería marcar un precedente en caso de que sea acusado de nuevo en un futuro.