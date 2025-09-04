Muere Giorgio Armani, legendario diseñador de moda italiano, a los 91 años

Giorgio Armani vistió a decenas de actrices para las alfombras rojas de los Premios Oscar.

Giorgio Armani, el diseñador multimillonario que fundó una de las casas de moda más reconocidas del mundo y ayudó a definir el eslogan Made in Italy” como sinónimo de calidad, murió a los 91 años este jueves 4 de septiembre.

La empresa del diseñador reportó que Giorgio Armani falleció en casa. Associated Press informó que no había asistido a los desfiles de junio mientras se recuperaba de una enfermedad no revelada.

¿Cómo empezó Giorgio Armani su imperio de la moda?

Exestudiante de medicina, Armani lanzó su marca homónima en 1975 y construyó un imperio minorista difícil de igualar. Vendiendo desde su famosa chaqueta desestructurada hasta jeans, camisas, gafas y zapatos, la firma con sede en Milán se convirtió en un fenómeno cultural.

Manteniendo un férreo control, Armani luchó durante décadas por mantener su empresa independiente en medio de la ola de fusiones y adquisiciones que transformaron al sector del lujo. Banqueros de inversión en Milán idearon innumerables escenarios y propuestas para la compañía, pero nunca se concretó ningún acuerdo.

Armani apareció en la portada de la revista Time en 1982 —con el titular ‘Giorgio’s Gorgeous Style’— y celebridades como Julia Roberts, Nicole Kidman y Beyoncé Knowles vistieron sus diseños en la alfombra roja de los Premios Oscar.

“Creo que mi ropa puede darle a la gente una mejor imagen de sí misma —que puede aumentar su confianza y felicidad”, contó Armani a CNN en 2006.

¿De cuánto es la fortuna de Giorgio Armani?

A través de líneas como Armani Exchange y Emporio Armani, la empresa tuvo ingresos de 2 mil 500 millones de euros (2 mil 700 millones de dólares) en 2023, según sus reportes.

La fortuna personal de Armani rondaba los 9 mil millones de dólares al 20 de junio, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que lo convertía en uno de los hombres más ricos de Italia.

Fundando la empresa junto a su socio Sergio Galeotti —quien murió en 1985 a los 40 años tras una batalla contra la leucemia—, Armani ayudó a popularizar trajes masculinos más holgados en lugar de los cortes rígidos y abotonados. Ese estilo también atrajo a mujeres, muchas de ellas en ascenso profesional durante los años ochenta.

Su imagen internacional se consolidó cuando el actor Richard Gere vistió elegantes trajes de Armani en American Gigolo (1980). El diseñador cultivó una relación cercana con Hollywood, creando vestuario para más de 100 películas, entre ellas Los Intocables (1987), Ocean’s 13 (2007) y The Dark Knight (2008).

“Me enamoré de la belleza idealizada de las estrellas de Hollywood”, declaró Armani en 2009 a Harper’s Bazaar.

Incluso en sus últimos años, Armani seguía involucrado activamente en el negocio y era su único accionista independiente. En 2016, a los 82 años, creó una fundación con su nombre para “salvaguardar la gobernanza de los activos del Grupo Armani”, anticipando cómo podría manejarse la compañía tras su muerte.

Al acercarse a su cumpleaños 90 en 2024, reconoció que valoraba la “independencia frente a los grandes grupos”, aunque no descartaba que su firma se fusionara con un rival o cotizara en bolsa. Dijo esperar dejar la empresa en manos de un círculo de confianza. Aunque no tuvo hijos, varios familiares forman parte del consejo de administración, y desde hace tiempo sugería que un grupo extendido de asesores guiaría la compañía en el futuro.

¿Cuál fue la influencia de la mamá de Giorgio Armani en sus diseños?

Armani nació en una familia humilde el 11 de julio de 1934 en Piacenza, en el norte de Italia. Sus padres fueron Maria Raimondi y Ugo Armani. Tuvo un hermano, Sergio, y una hermana, Rosanna.

“Mi madre fue la principal razón por la que desarrollé interés en la moda”, contó en 2006 en una entrevista con la diseñadora británica Stella McCartney para The Independent. “Ella siempre se aseguraba de que mi hermano, mi hermana y yo estuviéramos impecablemente vestidos”.

Tras iniciar estudios de medicina y luego cumplir con el servicio militar, Armani trabajó como mercaderista en los grandes almacenes La Rinascente en Milán. Posteriormente fue diseñador para Nino Cerruti antes de trabajar como freelance para distintas firmas.

El 24 de julio de 1975, junto con Galeotti, lanzó una línea de ropa prêt-à-porter masculina y femenina. Su capital inicial fue de apenas 10 mil dólares, según Harper’s Bazaar.

Con el tiempo, amplió de manera constante su oferta: además de la alta moda, agregó Emporio Armani, una línea de jeans, bolsas, relojes, gafas y perfumes. Uno de ellos, Acqua di Giò, se convirtió en una de las fragancias masculinas más populares, comercializada por L’Oréal. También incursionó en el deporte, diseñando chaquetas para la selección italiana de futbol que ganó la Eurocopa en 2021.

De hoteles a muebles: ¿Qué otros negocios tenía Giorgio Armani?

Armani incluso fue más allá de la moda y los accesorios: vendió muebles y abrió un hotel con su marca en el Burj Khalifa de Dubái —el rascacielos más alto del mundo— y otro en Milán.

Recibió un premio a la trayectoria del Consejo de Diseñadores de Moda de América, el Premio Leonardo otorgado por el presidente italiano Giorgio Napolitano en 2006 y la Legión de Honor de manos del presidente francés Nicolas Sarkozy en 2008. En 2000 fue celebrado con una exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York. En 2019, el British Fashion Council lo reconoció con un premio por logros sobresalientes.

En entrevista con Harper’s Bazaar, Armani lamentó no haber tenido a alguien con quien compartir su éxito y haber sacrificado diversión debido a sus compromisos laborales. Aunque se le veía en su bar Nobu en Milán de madrugada, admitió tener pocos amigos.

“Pero, habiendo llegado a donde estoy, no puedo permitirme tener dudas”, dijo. “Lo que hago ahora es lo que quería hacer hace 20 años, y eso me da automáticamente cierta serenidad con las decisiones que he tomado”.