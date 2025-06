¿Qué tiene Giorgio Armani? No irá a su desfile en Semana de la Moda en Milán por temas de salud

Alarmas en Milán: El reconocido diseñador italiano Giorgio Armani no asistirá a los desfiles de sus nuevas colecciones masculinas programados para este sábado y lunes en la Semana de la Moda de Milán, donde se presentan las propuestas primavera-verano 2026.

Mediante un comunicado oficial, la firma de Armani indicó que el diseñador no acudirá a los eventos gracias a que su estado de salud no es óptimo para ir. En su lugar, Leo Dell’Orco, responsable de estilo de las líneas masculinas, será quien esté en las actividades del fin de semana.

“Deseamos informar que el señor Armani, actualmente convaleciente en casa, no estará presente en sus dos desfiles. En su lugar, saludará al público Leo Dell’Orco, responsable de estilo de las líneas masculinas”, informó la marca en un comunicado a los medios.

Giorgio Armani no saludará a los asistentes de la Semana de la Moda en Milán. (Photo by Olycom SPA/REX)

¿Cuál es el estado de salud de Giorgio Armani HOY 20 de junio?

Giorgio Armani, quien cumple 91 años en julio, continúa en buen estado general, según fuentes cercanas, aunque decidió priorizar su recuperación para cumplir con próximos compromisos en París del diseñador de modas.

Hasta ahora no se han revelado detalles específicos sobre el motivo de su convalecencia, aunque medios italianos reportaron una reciente hospitalización en Milán para realizar controles médicos de rutina.

La enfermedad de Giorgio Armani

Lamentablemente no es la primera vez que el icónico diseñador de moda, reconocido por marcas como Emporio Armani, enfrenta dificultades en su salud, pues hace 16 años sufrió un episodio de hepatitis.

“Decidí tranquilizar a las almas ansiosas, siguiendo una vez más mi estilo directo y claro de comunicación. Padecí, de hecho, una hepatitis por intoxicación; una enfermedad algo extraña, pero que requiere tiempo para la curación completa”, explicó en un comunicado enviado a medio en 2009.

Giorgio Armani sufrió un fuerte episodio de hepatitis en 2009. (Foto: Shutterstock)

Su recuperación de aquel complicado episodio de salud del famoso diseñador resultó favorable, y en una entrevista posterior, mencionó que le parecía curioso el hecho de que no tenía idea sobre la gravedad de su hepatitis hasta que la enfrentó.

“La enfermedad es diferente, te hace decir: ‘¿Pero por qué me ha pasado a mí?’ (…) no me di cuenta de que estaba tan gravemente enfermo. Fue, quizás, una reacción psicológica, un deseo de decir que lo lograría superar. Todo el mundo me dice: ‘Siempre lo consigues, esta vez también lo conseguirás’“, mencionó a Vanity Fair en 2024.

¿Quién es Giorgio Armani?

Giorgio Armani es uno de los diseñadores más influyentes en la historia de la moda contemporánea. Nacido en Piacenza, Italia, en 1934, fundó su propia marca en 1975 tras una breve carrera en medicina y una etapa como diseñador para otras casas.

Desde entonces, su estilo refinado y minimalista transformó la forma de vestir tanto en las pasarelas como en la vida cotidiana, marcando un antes y un después en la moda masculina.

El estilo de Giorgio Armani es sobrio y minimalista. (Foto: Facebook @GiorgioArmani)

Marcas de Giorgio Armani

A lo largo de su trayectoria, Armani construyó un imperio global que abarca diversas líneas de negocio. Entre sus marcas más reconocidas destacan:

Giorgio Armani , de corte elegante y clásico

, de corte elegante y clásico Emporio Armani , con una propuesta más juvenil y urbana

, con una propuesta más juvenil y urbana Armani Exchange , enfocada en un público joven y accesible

, enfocada en un público joven y accesible Armani Privé, su exclusiva línea de alta costura.

También incursionó con éxito en sectores como la perfumería, los cosméticos, los hoteles y el diseño de interiores.

Con más de cinco décadas de carrera, Giorgio Armani se mantiene como un referente de estilo y excelencia. Su enfoque sobrio y atemporal lo convirtió en símbolo del lujo italiano, y su visión sigue influyendo a nuevas generaciones de diseñadores en todo el mundo.

Una de las marcas de Giorgio es Armani Prive. (Foto: Facebook @GiorgioArmani)

Semana de la Moda Masculina en Milán 2025: Fechas y detalles

La Semana de la Moda Masculina de Milán arrancó este viernes y finaliza el próximo martes 24 de junio. Las nuevas colecciones de Emporio Armani y Giorgio Armani se presentan el sábado 21 y el lunes 23, respectivamente.

De manera excepcional, el diseñador no realizará su habitual aparición final en la pasarela, pero sí se mantuvo al tanto de todos los detalles sobre la colección primavera-verano 2026.

En redes sociales, la marca ya mostró un primer vistazo de lo que mostrarán totalmente en vivo en Milán, Italia, en los próximos días.