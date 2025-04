Las polémicas de Mitzy: el heredero de Dulce, que declaró que “dejó de ser gay por exorcismo”

Mitzy, diseñador de modas, trabajó con diferentes artistas a largo de su carrera, entre ellas Verónica Castro y Liz Vega en la obra Perfume de Gardenia, pero también estuvo envuelto en diferentes polémicas.

Una de las más controversiales fue cuando dijo que “dejó de ser gay, luego de un exorcismo”, declaraciones por la que recibió críticas de la comunidad LGBT+.

Mitzy, ‘Diseñador de las estrellas’, heredó la marca de cosméticos de la cantante Dulce, donde él trabajó en el diseño de los productos.

El diseñador de modas Mitzy tuvo problemas con las adicciones. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Cuáles son las polémicas de Mitzy, el diseñador de modas?

Jorge García Cárdenas, apodado Mitzy, es un diseñador de modas mexicano que en 2024 estuvo envuelto en críticas tras decir que “se le quitó lo gay” luego de unirse a una religión.

“De una forma hermosa, recibí a Cristo, soy cristiano evangélico, tengo 26 años liberado de todo exceso, ya solo me dedico al evangelio (...) He sido bisexual, tuve relaciones con hombres y con mujeres, me enamoré de los dos. No podía convertirme a Cristo y seguir con esa vida desenfrenada, eso sí, cambiar mi orientación sexual no fue difícil”, reveló para TV Notas.

Sin embargo, aseguró que su orientación homosexual cambió luego de que le practicaron un exorcismo.

“En la congregación me hicieron una liberación, una deschamucadera para sacar todo lo malo, por eso me realizaron un exorcismo. Hoy recupero el tiempo perdido y soy inmensamente feliz y quisiera irme de este mundo al Reino con mi padre celestial, soy rico, reconocido y guapo, ¿qué más quiero?“, continuó el famoso diseñador de modas.

Otro de los problemas a los que se enfrentó el amigo que acompañó a la cantante Dulce en su trayectoria fue el consumo de drogas, que incluso lo llevó a tener roces con la hija de la intérprete de ‘Tu Muñeca’.

Llegó el momento en que no podía parar de drogarme y tuve que buscar ayuda profesional (...) el alcohol y las drogas eran un problema, no podía parar y después le metía a la cocaína. Muchas veces quedé inconsciente y me llevaban de urgencia al hospital", reveló el diseñador de modas famoso.

Romina, hija de la cantante Dulce, lo llamó cocainómano y él respondió sin atacarla: “Cuando las personas nos enojamos decimos muchas cosas que no sentimos realmente, y esto nos sucede a todos, se debe a muchos motivos, emociones, reacciones impulsivas en la necesidad de defenderse y luego dañamos relaciones, nos arrepentimos, perdemos confianza; ojalá todos tuviéramos el tiempo de calmarnos y pensar antes de hablar".

Mitzy y Dulce la cantante fueron amigos por más de cuatro décadas. (Foto: YouTube Entre el espectáculo y la cultura)

¿Cuál fue el problema de Mitzy con Verónica Castro?

Mitzy no solo tuvo problemas con las drogas, también con la actriz Verónica Castro luego de que la amenazara con revelar fotos de un supuesto romance con la conductora Yolanda Andrade.

“Lo que sí digo es que si no me atiende el teléfono, voy a abrir las maletas, y si las abro va a salir todo lo que hay guardado, contaré todos los secretos, por eso quiero que nos reconciliemos (...) Me acusó de ratero, dijo que le robé los vestidos, pero no es así, siempre le estaré agradecido por lo que hizo conmigo, pero lo que dijo me dolió muchísimo”, declaró para TV Notas en 2023.

La única respuesta que recibió fue de Yolanda Andrade, amiga de Montserrat Oliver, quien comentó que “no se atrevería” y que desconoce si le tomaron fotos o no:

“No sé si Mitzy nos tomó un paparazzi, capaz, hay que ir por la maleta, pero no, no creo que le haga la ‘gachada’, si no se la he hecho yo, menos él, no creo. Es muy fácil callarle la boca a alguien con una foto o un video, no creo que Mitzy se lo haga, reveló para De Primera Mano.