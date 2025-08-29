Volvo Fashion Week MX 2025: Fechas y detalles sobre la semana de la moda mexicana

¿Te interesa saber más sobre las diseñadoras mexicanas del momento? El Volvo Fashion Week México 2025 es un evento que se ha convertido en un referente en la industria de la moda nacional, y su nueva edición promete ser una experiencia inolvidable.

En octubre, la Ciudad de México se transformará en un epicentro de creatividad y diseño, donde se mostrarán las propuestas más innovadoras de diseñadoras mexicanas; en años pasados Lorena Saravia, Kris Goyri y Alexia Ulibarri han formado parte de las pasarelas.

Aquí te contamos los detalles de este evento de diseño, la importancia de la moda en México y cómo este festival busca empoderar a los talentos locales.

¿Qué es el Volvo Fashion Week México?

El Volvo Fashion Week México (VFWMx) es la plataforma de moda más importante del país, que reúne a diseñadores emergentes y consolidados en un evento lleno de creatividad y estilo. Desde su primera edición, ha buscado resaltar la riqueza del diseño mexicano, promoviendo un enfoque en la sostenibilidad y la innovación.

Este 2025, VFWMx se llevará a cabo en Santa María la Ribera, un barrio emblemático de la Ciudad de México que aportará un carácter único al evento.

¿Cuándo se lleva a cabo Volvo Fashion Week México 2025?

La próxima edición de la semana de la moda en México se celebrará del 15 al 18 de octubre de 2025. Este evento se desarrollará en varios espacios dentro de Santa María la Ribera, que se convertirá en un lienzo donde la tradición y la cultura local se fusionarán para dar vida a una semana única. La elección de este barrio no solo resalta la riqueza cultural de la ciudad, sino que también busca crear un ecosistema inclusivo y diverso en el ámbito de la moda.

Volvo ha decidido aliarse con el Fashion Week México, marcando un nuevo capítulo en la historia de la moda mexicana. Esta colaboración no solo representa un apoyo a los diseñadores locales, sino que también busca establecer un diálogo entre la movilidad y el diseño. Con un enfoque en la sostenibilidad, Volvo busca que sus valores y filosofía se reflejen en cada evento, apoyando a los talentos que están redefiniendo la moda en el país.

¿Qué diseñadoras mexicanas estarán en el Volvo Fashion Week México?

Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre los diseñadores y diseñadoras mexicanas que participarán en la edición de octubre de 2025, algunos de los nombres que se destacaron en la primera edición en mayo pasado incluyeron a Alfredo Martínez, Carla Fernández, Francisco Cancino, Julia y Renata, Pineda Covalin, y Raquel Orozco. Estos diseñadores han demostrado su capacidad para innovar y aportar frescura al diseño mexicano, y se espera que continúen sorprendiendo al público en esta nueva edición.

Fashion Week México confirmó su alianza con Volvo Car México en abril de 2025. Esta colaboración nació a partir de la idea de que “la moda es un motor de cambio, un espacio de expresión auténtica y un reflejo del presente que se desea construir: más consciente, más inclusivo y profundamente orgulloso de sus raíces”, de acuerdo con la alianza de moda.

De esta alianza forman parte Raymundo Cavazos, director general de Volvo Car México, y Cory Crespo, cofundador de Fashion Week México.

¿Por qué es importante el Volvo Fashion Week México?

La semana de la moda no solo es un evento para mostrar colecciones; es una celebración de la creatividad y la cultura mexicana. VFWMx busca dar voz a diseñadores que están redefiniendo la moda mexicana, independientemente de su experiencia. Este enfoque inclusivo permite que nuevos talentos tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, fomentando un ambiente de colaboración y crecimiento en la industria.

¿Cómo entrar al Fashion Week México?

El acceso a los desfiles de la semana de la moda es generalmente por invitación, pero las redes sociales de VFWMx se convierten en una ventana abierta al público. Esto permite que quienes no puedan asistir físicamente al evento tengan la oportunidad de conocer las nuevas colecciones y tendencias en tiempo real.

Volvo Fashion Week México 2025 promete ser un evento lleno de innovación, creatividad y un enfoque en la sostenibilidad. La elección de Santa María la Ribera como sede refleja el deseo de conectar la moda con la cultura local, creando un espacio donde la tradición y la modernidad coexistan. A medida que nos acercamos a octubre de 2025, la expectativa crece por ver cómo los diseñadores mexicanos continuarán sorprendiendo al mundo con su talento.