Fortuna de Giorgio Armani: ¿De cuánto es la riqueza del ‘rey’ de la moda italiana?

A lo largo de su vida, el multimillonario diseñador Giorgio Armani acumuló una inmensa fortuna tras fundar una de las casas de moda más reconocidas en el mundo.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna del ‘rey’ de la moda italiana, quien murió este jueves 4 de septiembre a los 91 años, suma un patrimonio neto de 9 mil 34 millones de dólares, al 20 de junio. Con dicha cifra, era considerado como uno de los hombres más ricos de Italia.

La mayor parte de su riqueza proviene de Giorgio Armani SpA, la cadena de moda milanesa que registró ingresos de 2 mil 700 millones de dólares en 2024, según sus resultados de ese año.

El italiano fundó la casa de moda de lujo en 1975 y se centró en marcas como AJ Armani Jeans y Emporio Armani.

¿Quién fue el diseñador Giorgio Armani?

Giorgio Armani nació en el norte de Italia, fue hijo de Maria Raimondi y Ugo Armani. Creció en la ciudad de Piacenza junto con sus hermanos, Sergio y Rosanna.

Armani estudió dos años en la Facultad de Medicina de la ciudad donde vivía, inspirado por su pasión por el cuerpo humano.

En 1957 trabajó como escaparatista en La Rinascente, uno de los grandes almacenes de Milán y desde entonces llegó a comprador.

Más tarde, se incorporó a la casa de moda Nino Cerruti como diseñador en 1964, a mediados de los años 60 se hizo amigo del diseñador arquitectónico Sergio Galeotti, quien sería cofundador de la cadena de moda Giorgio Armani SpA en 1975.

Galeotti estaría al frente del negocio, mientras Armani se encargaba del área creativa.

Fue en las décadas de 1970 y 1980 cuando la empresa se expandió hasta abrir una filial estadounidense, lo que llamó la atención al diseñar la ropa de Richard Gere, en la película American Gigolo.

Así creció el emporio de la moda de Giorgio Armani

El multimillonario expandió sus operaciones a Japón en 1988 y rechazó las propuestas del multimillonario francés Bernard Arnault, de LVMH, quien quería adquirir una participación del 20 por ciento.

La red de distribución interna del grupo cuenta con 2 mil 983 puntos de venta en 46 países de todo el mundo, con marcas como Armani Exchange, Armani Jeans y Emporio Armani.

Años después, el multimillonario fundó Armani Hotels & Resorts en 2005. En 2009, Armani tuvo hepatitis, pero no descuidó el trabajo.

Tras la muerte de Giorgio Armani queda la duda sobre qué pasará con la empresa y ante esos cuestionamientos, el diseñador habló antes de esos planes de sucesión al detallar que el negocio quedaría bajo el control de sus sobrinos debido a que tenía la intención de jubilarse pronto.