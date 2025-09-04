Alana Flores explota contra DHL tras retención de paquete: ‘Casi 17 mil pesos por un envío’

Alana Flores compartió su frustración con DHL después de que la paquetería le cobrara hasta 17,000 pesos por un envío rezagado (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Mexsport).

Alana Flores, ganadora en Supernova Strikers, se quejó del servicio de paquetería DHL. Molesta, reveló que su paquete fue retenido por un par de semanas y tuvo que pagar 10 mil pesos extras para poder liberarlo.

“Acabo de tener la peor experiencia en mi vida con DHL Express Worldwide International”, relató sobre un envío realizado desde España a México; eran regalos de cumpleaños para su novio Sebastián Cáceres, defensa del Club América.

La influencer explicó que el paquete había llegado a México desde el 15 de agosto, pero que, tras semanas de espera y numerosos intentos de contactar a la empresa, no le habían entregado el paquete que tanto esperaba para su novio, que cumplió 26 años un día después del evento Supernova Strikers.

“He estado marcando todos los días desde ese entonces para que me solucionen de que la factura estaba incorrecta, no sé qué”, detalló sobre las supuestas las trabas y dificultades que enfrentó con el servicio de atención al cliente.

Luego de bastante insistencia al fin lo logró; sin embargo, con el pago adicional de por medio: “Hoy me acaban de liberar el paquete y me acaban de pedir el pago de $10,000 pesos”, expresó visiblemente molesta.

¿Por qué DHL le cobró casi 17 mil pesos a Alana Flores?

Según hizo el recuento Alana, fueron unos 300 euros (unos $6,550 MXN) del envío inicial, más $2,500 MXN de impuestos y finalmente $7,000 MXN que cobró un agente aduanal para poder liberar su paquete.

“¿Cómo me van a cobrar casi $17,000 pesos por un envío?”, expresó. “Nunca había tenido una mala experiencia con DHL, pero esta vez estoy molesta. Porque todos los días les estuve escribiendo, llamando, no me ayudaban, no me solucionaban, hasta hoy”, agregó.

Alana Flores brilló en Supernova Strikers, evento de boxeo entre celebridades

El incidente ocurre en un momento significativo para la streamer Alana Flores, quien recientemente celebró la obtención de su cuarto cinturón de boxeo tras derrotar a la famosa Gala Montes en Supernova Strikers, actriz que admitió superar una adicción gracias al deporte.

La victoria, que captó la atención de más de 11 millones de personas en tiempo real, fue celebrada junto a Sebastián Cáceres, quien la cargó en hombros tras recibir la victoria por una decisión unánime respaldada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El siguiente día, pasado 18 de agosto, Alana celebró el cumpleaños de Sebastián con una fiesta sorpresa llena de detalles personales. Compartió algunos detalles mediante sus redes sociales, donde sus seguidores destacaron que no sólo se preparó de la mejor manera para rendir en el ring sino que se tomó el tiempo para una sorpresa con motivo del cumpleaños de su pareja.

Sobre su relación con Sebastián, Alana destacó en entrevista con el periodista David Faitelson la importancia de apoyarse mutuamente en sus respectivas carreras: “Ya debería (ir a jugar a otro nivel de fútbol), yo me iría a donde él fuera... a veces (es difícil ser novia de un futbolista) pero el mundo de redes es aparte del mundo personal, eso no afecta nuestra relación; es la más bonita y estable que jamás he tenido”.

En las últimas semanas, se había rumoreado la salida de Cáceres con rumbo a Europa; sin embargo, ante el cierre de fichajes en gran parte del mundo, parece que estará al menos un semestre más en el equipo de André Jardine, segundo de la tabla tras la jornada 7 de la Liga MX que de momento no tiene actividad por Fecha FIFA, en donde la Selección Mexicana juega ante Japón y Corea del Sur.

El defensor del Club América fue convocado por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay ante Perú y Chile en el cierre de las eliminatorias mundialistas de Conmebol y apunta a jugar el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.