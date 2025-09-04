¡Brutas, la policía! Asaltan a influencer mexicano en casa de ‘Betty, la fea’ en Bogotá

La casa de 'Betty, la fea' es una atracción turística en Bogotá. Un influencer mexicano fue asaltado afuera. (Fotos: Nayeli Reyes Castro / Amazon / IA Gemini).

¡Se les dijo que “diablo es puerco”! Y ahora se le apareció al influencer mexicano Gerardo Toledo (@soy.toledo), quien vivió un asalto durante su visita a la icónica casa de la telenovela Yo soy Betty, la fea en Bogotá, Colombia.

La historia creada por Fernando Gaytán, emitida de 1999 a 2001, sigue atrapando a millones de fans a más de dos décadas con un fandom impulsado con la secuela Betty, la fea: La historia continúa.

En Colombia, la casa de Beatriz Aurora Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco) atrae a turistas de todo el mundo… aunque a algunos los persigue la desgracia y no les queda más que repetir: "De nuevo la vida me dice que el amor no es para mí“.

La casa de Betty, la fea está en el barrio La Soledad, dentro de la localidad de Teusaquillo, Bogotá. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

¿Qué sucedió durante la visita de Gerardo Toledo a la casa de ‘Betty la Fea’?

Gerardo Toledo es un creador de contenido con 38 mil seguidores en Instagram y fan de Betty, la fea. El pasado domingo, cerca de las 10 de la mañana, llegó al barrio La Soledad, en Teusaquillo, Bogotá, donde se ubica la famosa casa.

Su esposo Lu le organizó una experiencia donde el actor Richard Evans, reconocido por caracterizarse como Beatriz Pinzón, lo esperaba en la entrada. Toledo también iba acompañado de sus amigas Sabrina y Erika: “Era risas, felicidad, llanto. Yo soy superfan de Betty desde la pandemia, y para mí incluso conocer la casa era wow”, narra en un video de Instagram.

La casa de 'Betty, la fea' es un café llamado Enamorados, donde ofrecen un recorrido por el lugar, ambientado como en la telenovela. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Sin embargo, mientras se preparaban para tomarse fotos, un motociclista que ya los vigilaba desde la distancia aprovechó el momento: “Chequen, desde aquí esta persona nos estaba vigilando. Estábamos tratando de buscar la mejor foto y no nos dimos cuenta que nos estaba cazando”, explicó el influencer.

En cuestión de segundos, el ladrón pasó entre el grupo y arrebató su teléfono a Erika, quien sostenía el celular. Toledo narró que la escena fue tan cercana que uno de sus acompañantes sintió literalmente el roce de la motocicleta: “Sabrina dijo: ‘Yo sentí la Rosa de Guadalupe que me pasó así fumm’. Si se movía cinco centímetros más, le pasaba encima la llanta”.

La casa de 'Betty, la fea' mantiene su fachada original. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

A pesar de lo ocurrido, Toledo reiteró su cariño por Colombia, aunque lamentó los riesgos que enfrentan tanto locales como turistas: “Colombia es un país hermoso, pero como en otras naciones de Latinoamérica, hay personas dedicadas a la delincuencia”.

A pesar de que rastrearon la ubicación del iPhone y llegaron hasta el edificio acompañados de policías, no pudieron recuperarlo porque no tenían una orden para entrar al lugar.

Cuando estaban ahí, hicieron sonar el dispositivo y vieron cómo una mujer que se veía en una ventana lo aventó dentro de un departamento, luego un hombre gritó “¡apaga el teléfono!”.

¿Dónde está la casa de ‘Betty, la fea’?

En el inmueble, los visitantes pueden revivir escenas, tomarse fotos y conocer detalles de la producción; sin embargo, los robos en la zona es algo usual, debido a que los ladrones aprovechan los despistes de los turistas para arrebatarles celulares, de hecho, los trabajadores del café suelen advertir a los visitantes que no descuiden sus cosas afuera.

La casa de Betty, la fea está en carrera 18a #43 A - 59, es sede de Enamorados Café, el cual vende arepitas, patacón, sándwich ‘La Picarona’, café de especialidad colombiano, juguito de mora, postres típicos como la oblea, recuerditos y una fotografía profesional en la sala de don Hermes Pinzón.

También ofrecen un recorrido por la casa sin costo, la cual está ambientada como en la telenovela y que fue uno de los sets de las dos temporadas de Betty, la fea: la historia continúa, de Prime Video.

A la vuelta de este sitio, está la famosa iglesia donde se casó Betty con Armando, la cual también es frecuentada por los fans.