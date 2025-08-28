Capítulos 5 y 6 de ‘Betty la fea: La historia continúa’: ¿A qué hora y dónde ver la temporada 2?

La temporada 2 de 'Betty, la fea: La historia continúa' llega a un punto de quiebre entre los protagonistas. (Foto: Prensa Amazon Prime / IA / Captura de pantalla).

El diablo es puerco y anda suelto a todo lo que da en Ecomoda. La temporada 2 de Betty la fea: La historia continúa llegó a otro momento dramático en la vida amorosa y profesional de Beatriz Aurora Pinzón y Armando Mendoza.

La secuela de la telenovela Yo soy Betty, la fea (1999-2001), sigue atrapando a millones de fanáticos en todo el mundo. Tras dos décadas del fenómeno televisivo original, la secuela de Prime Video regresa con giros inesperados, romances que renacen entre conflictos en Ecomoda.

La serie tiene estrenos semanales, así que alista la arepita y aquí te contamos a qué hora salen, dónde verlos y qué sorpresas traerán.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 5 y 6 de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

Los episodios 'Misión, Visión, División’ (capítulo 5) y 'Todo o nada’ (capítulo 6) están disponibles en México el jueves 28 de agosto de 2025.

Esta fecha marca un punto clave en la temporada 2, pues la tensión en Ecomoda alcanza niveles inesperados con traiciones, dilemas familiares y decisiones que cambiarán el rumbo de los personajes.

La actriz Natalia Ramírez interpreta a Marcela Valencia (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora salen los nuevos episodios en Prime Video México?

De acuerdo con el calendario oficial, los capítulos se liberan a las 11:00 p.m. (hora del centro de México). Los fans más impacientes podrán conectarse desde esa hora para ver en exclusiva los nuevos giros de la trama.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2 de ‘Betty, la fea’?

La temporada 2 cuenta con 10 capítulos en total, liberados en pares cada jueves en Prime Video México:

Capítulo 1: ‘ Barajar y dar de nuevo ’ – jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 2: ‘ Ecoboda ’ – jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 3: ‘ Karmando ’ – jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 4: ‘ Ni juntos ni revueltos ’ – jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 5: ‘ Misión, Visión, División ’ – jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 6: ‘ Todo o nada ’ – jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 7: ‘ No culpes a la lluvia ’ – jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 8: ‘ Des-inteligencia artificial ’ – jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 9: ‘ Fuego en el cuartel ’ – jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 p.m.

’ – jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. Capítulo 10: ‘Betty es Colombia’ – jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 p.m.

'Betty la fea, La Historia Continua' tiene 10 capítulos en la temporada 2. (Foto: Prensa Amazon Prime).

¿De qué trata la temporada 2 de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

¡Brutas, la policía! Ahora va una alerta de spoilers, así que si no has visto los primeros capítulos, vuelve después.

La trama de la serie de Prime Video entra en una fase crucial: Betty y Armando deben enfrentar nuevas tensiones tras su reencuentro en Cartagena, su romance secreto llegó a su fin luego de que ella lo ve muy cerca de su abogada ‘Majo’ y, harta de no poder confiar en él, de nuevo pone punto final a la historia.

Mila, la hija de ambos, sigue resentida con Armando tras enterarse de todo lo que decía el diario de Betty, donde conoció todos los engaños y trampas de hace dos décadas para enamorarla y proteger Ecomoda.

En Ecomoda, Nacho Valencia al fin consiguió hacerse del control de la empresa, Betty y Marcela acuerdan crear una nueva con el apoyo de Aura María, la integrante del ‘Cuartel de las Feas’ que ahora es rica tras hacer una fortuna vendiendo fotos de pies.

Además, Hugo Lombardi sorprendió al unirse al bando de Nacho; y La Peliteñida, quien anunció un embarazo que nadie cree, ahora vive una nueva vida de casada con Nicolás Mora.

Elenco confirmado para la temporada 2

La producción recupera a gran parte del elenco original:

Ana María Orozco como Beatriz Aurora Pinzón Solano

como Beatriz Aurora Pinzón Solano Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz

como Armando Mendoza Sáenz Natalia Ramírez como Marcela Valencia

como Marcela Valencia Lorna Cepeda como Patricia Fernández

como Patricia Fernández Julián Arango como Hugo Lombardi

como Hugo Lombardi Mario Duarte como Nicolás Mora

como Nicolás Mora Ricardo Vélez como Mario Calderón

como Mario Calderón Luces Velásquez como Bertha Muñoz de González

como Bertha Muñoz de González Marcela Posada como Sandra Patiño

como Sandra Patiño Júlio César Herrera como Freddy Stewart Contreras

como Freddy Stewart Contreras Stefanía Gómez como Aura María Fuentes (regreso esperado al cuartel)

como Aura María Fuentes Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza

como Hermes Pinzón Galarza Juanita Molina como Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón

como Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón Sebastián Osorio como Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia

como Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia Zharick León como María José ‘Majo’ Arriaga López

como María José ‘Majo’ Arriaga López Rodrigo Candamil como Esteban Ruiz Castro

como Esteban Ruiz Castro Jerónimo Cantillo como Jefferson ‘Jeff’ Muriel Ramírez

¿Dónde ver ‘Betty la fea: La historia continúa’ en México?

Los episodios están disponibles de manera exclusiva en Amazon Prime Video, plataforma que ofrece la serie en más de 240 países. Para verlos, necesitas una suscripción activa que cuesta $99 pesos al mes o $899 pesos al año.

Además, la plataforma también tiene disponible la telenovela original Yo soy Betty, la fea (1999-2001) para quienes quieran revivir la historia desde el inicio.