Estreno de ‘Betty, la fea: La Historia Continúa’ 2: Fecha, hora, capítulos, dónde ver, tráiler y más

El diablo es puerco... y regresa a las pantallas este agosto: ¡al fin se estrena Betty, la fea: La historia continúa 2! La segunda temporada de la serie trae más chisme, drama, gritos, moda, nuevos amores, a una antigua integrante del ‘Cuartel de las feas’ y hasta un embarazo.

La telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea (1999-2001), creada por Fernando Gaitán, rompió récords de audiencia y fue adaptada en más de 20 países. En 2024, La historia continúa se convirtió en el título latinoamericano más visto en la historia de Prime Video y la serie más reproducida de todos los tiempos en Colombia dentro de la plataforma.

La actriz Natalia Ramírez interpreta a Marcela Valencia (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Fecha y horario de estreno: ¿Cuándo y a qué hora sale ‘Betty, la fea: La Historia Continúa’ 2?

¡Alista el juguito de mora! La segunda entrega de la serie protagonizada por Ana María Orozco se estrena el viernes 15 de agosto de 2025. Como referencia, los capítulos de la temporada pasada salían a la 1:00 de la madrugada para México, así que se espera el mismo horario.

Fecha : viernes 15 de agosto de 2025

: viernes 15 de agosto de 2025 Plataforma: disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘Betty, la fea: La Historia Continúa’?

Nos esperan 10 nuevos episodios en total, con dos nuevos cada semana, es decir, según el “balance real de Ecomoda”, estas son las fechas clave:

Viernes 15 de agosto de 2025 – Episodios 1 y 2

Viernes 22 de agosto de 2025 – Episodios 3 y 4

Viernes 29 de agosto de 2025 – Episodios 5 y 6

Viernes 5 de septiembre de 2025 – Episodios 7 y 8

Viernes 12 de septiembre de 2025 – Episodios 9 y 10 (final de temporada)

Tráiler: ¿De qué trata la nueva temporada de ‘Betty, la fea: La Historia Continúa’?

El final de temporada de la primera entrega nos dejó en Cartagena, lugar de cambios en la historia, cuando Armando Mendoza deja ir a Betty, le entrega los papeles del divorcio y ella se encuentra en la playa con un hombre misterioso (los fans alucinan que podría ser el francés de su pasado, Michel Doinel, pero es más probable que sea su abogado Esteban).

Según el tráiler, veremos una Betty (Ana María Orozco) más segura, empoderada y dispuesta a tomar decisiones difíciles en su vida profesional y con un nuevo novio. El avance también anticipa momentos de humor y tensión en Ecomoda, con dos bandos que pelean por el control de la empresa (uno liderado por ‘Nacho’, el hijo de Daniel Valencia).

Tras los eventos de la temporada anterior, la protagonista intenta reconstruir la relación con su hija Mila (Juanita Molina) mientras lidia con la creciente distancia emocional con Armando (Jorge Enrique Abello). Pero no será fácil: secretos inesperados salen a la luz, incluyendo un embarazo de un personaje que no ha sido revelado.

Elenco de ‘Betty, la fea: La historia continúa’, temporada 2

Prime Video confirmó que gran parte del elenco original regresa, además de que al fin llega a la trama ‘La Pechuguín’: Aura María Fuentes, interpretada por Stefanía Gómez, quien no pudo estar en la primera entrega por un error de su representante.

Gómez contó hace unos meses al programa Lo sé todo, que “fue un tema terrible”, pues cuando empezó la planeación de la serie ella no tenía mánager y contrató a una persona que conocía “de lejitos”, quien salió del país y no le contestó durante las negociaciones.

Un día, le informaron que ella no estaba en la continuación de la telenovela: “No había ninguna negociación, ya no iba en la historia, obvio pedí explicaciones, esa noche no dormí, lloré (...) Me dejaron entrar en el capítulo 10, pedía que fuera antes y me respondieron que me quitaron toda la historia y la reescribieron por mi ausencia, me dolió mucho (...) no guardo rencor, busqué soluciones (...) estaré en la segunda temporada”.

'Betty la fea, La Historia Continua' 2 se estrena el 15 de agosto. (Foto: Prensa Amazon).

Ana María Orozco (Beatriz Aurora Pinzón Solano)

(Beatriz Aurora Pinzón Solano) Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza Sáenz)

(Armando Mendoza Sáenz) Mario Duarte (Nicolás Mora)

(Nicolás Mora) Lorna Cepeda (Patricia Fernández)

(Patricia Fernández) Julián Arango (Hugo Lombardi)

(Hugo Lombardi) Natalia Ramírez (Marcela Valencia)

(Marcela Valencia) Ricardo Vélez (Mario Calderón)

(Mario Calderón) Juanita Molina (Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón)

(Camila ‘Mila’ Mendoza Pinzón) Sebastián Osorio (Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia, sobrino Marcela Valencia)

(Ignacio ‘Nacho’ Ortiz Valencia, sobrino Marcela Valencia) Luces Velásquez (Bertha Muñoz de González)

(Bertha Muñoz de González) Júlio César Herrera (Freddy Stewart Contreras)

(Freddy Stewart Contreras) Marcela Posada (Sandra Patiño)

(Sandra Patiño) Zharick León (María José ‘Majo’ Arriaga López, abogada de Armando)

(María José ‘Majo’ Arriaga López, abogada de Armando) Rodrigo Candamil (Esteban Ruiz Castro, el abogado de Betty)

(Esteban Ruiz Castro, el abogado de Betty) Stefanía Gómez (Aura María Fuentes)

(Aura María Fuentes) Alberto León Jaramillo (Saúl Gutiérrez)

(Saúl Gutiérrez) Jerónimo Cantillo (Jefferson ‘Jeff’ Muriel Ramírez)

(Jefferson ‘Jeff’ Muriel Ramírez) Jorge Herrera (Hermes Pinzón Galarza)

La serie está producida por RCN Estudios y cuenta con un equipo detrás de cámaras de alto nivel:

Guionistas : Marta Betoldi ( Ciega a Citas ), César Betancur ( Rigo ), Valeria Gómez ( Manes ) y Luis Carlos Ávila ( La Reina del Flow ).

: Marta Betoldi ( ), César Betancur ( ), Valeria Gómez ( ) y Luis Carlos Ávila ( ). Dirección : Mauricio Cruz Fortunato ( Manes ).

: Mauricio Cruz Fortunato ( ). Productores ejecutivos : Yalile Giordanelli ( Ana de Nadie ) y Juan Pablo Posada ( Manes ).

: Yalile Giordanelli ( ) y Juan Pablo Posada ( ). Productores asociados: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, que además protagonizan la serie.

¿Cómo ver ‘Betty, la fea: La historia continúa’, temporada 2?

Podrás disfrutarla exclusivamente en Prime Video. El servicio ofrece opciones de pago mensual o anual.

Mientras tanto, puedes repasar en Prime Video los 336 capítulos Yo soy Betty, la fea (1999-2001) y los primeros 10 capítulos de la temporada 1: