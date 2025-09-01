Residente en el Zócalo de CDMX: Artistas invitados, cómo llegar, fecha y hora del concierto gratuito

Residente se presenta gratis en el Zócalo de la CDMX: (Foto: Michael Balam/Gobierno de la CDXM/Cuartoscuro)

El concierto de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México es otro de los eventos gratuitos que ocurren en la Plaza de la Constitución, entre ellos el de Los Fabulosos Cadillacs y el de la cantante Rosalía.

La presentación del intérprete de ‘No hay nadie como tú’ fue confirmada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

René Pérez más conocido como “Residente” tiene programado un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Michael Balam Chan)

¿Cuándo y a qué hora es el concierto de Residente en el Zócalo?

La segunda presentación de Residente, quien colaboró con BZRP para la Music Session Vol. 49, está programada para el sábado 6 de septiembre de 2025.

El rapero sube al escenario para su presentación luego de los números de las invitadas del intérprete de ‘Muerte en Hawái’.

El horario de inicio está pactado para las 8:00 p.m. desde la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México.

¿Quiénes son los invitados al concierto de Residente?

Antes de escuchar ‘Atrévete-te-te’ en el corazón de la Ciudad de México, el escenario será tomado por seis raperas nacionales pertenecientes al proyecto Mujer en Cypher. Barras, beatsy y son las siguientes:

Arianna Puello

Arianna Puello es una rapera de República Dominicana que emigró a España, donde comenzó su carrera artística. De acuerdo a su biografía en Spotify, fue nominada 4 veces al Latin Grammy. Sus canciones más conocidas son ‘Oyelo que traigo’ y ‘Déjate llevar’.

Ximbo

Ximbo es una artista originaria de Zacatecas y luego de irse a vivir a la CDMX, comenzó en el Hi-Hop desde la década de los 90. Sus temas más escuchados son ‘Sueño de un writer’ y ‘Cuarto de siglo’.

Niña Dioz

Carla Reyna, apodada ‘Niña Dioz’, inició su trayectoria entre Los Ángeles y Ciudad de México. Consiguió el premio NPR’s a mejor canción alternativa con ‘Tambalea’. Tiene colaboraciones con Plastilina Mosh y Bomba Stereo.

Prania Esponda

Nació en Tlaxco, Tlaxcala y además de ser cantante de rap, es activista del Frente Nacional para la Sororidad, en 2022, obtuvo el segundo lugar en el Concurso Canción Feminista en la UNAM con el tema ‘Nacieron peleando’.

Azuky

Azuky se consolidó como una de las artistas de Freestyle de México al ser campeona nacional, para luego ser reconocidas a nivel mundial, compitiendo al lado de Aczino en las Batallas de Red Bull contra otros exponentes del género como Chuty.

Mena

Ella es originaria de Guadalajara y se desempeña como cantante en el género de rap. Sus canciones más escuchadas son ‘X ti loko’, ‘Chiloe’ y ‘La flaka’.

Residente era vocalista del proyecto conocido como 'Calle 13'. (Fotos: Nicolás Tavira / El Financiero) (Nicolas Tavira)

¿Cómo llegar al concierto de Residente en el Zócalo?

Para llegar al concierto en el Zócalo, se recomienda utilizar el transporte público, especialmente el Metro de la Ciudad de México.

Las estaciones más cercanas son Allende y Bellas Artes, porque la estación Zócalo/Tenochtitlán estará cerrada.

Las entradas al evento estarán habilitadas por varias calles, incluyendo Avenida Francisco I. Madero, calle 5 de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez y 16 de septiembre. Es recomendable llegar con varias horas de anticipación para asegurar un buen lugar en la explanada.

En caso de no alcanzar lugar en la explanada, el concierto del Zócalo se puede ver en las pantallas instaladas en calles aledañas para aquellos que no logren llegar a la plancha principal.

Objetos prohibidos y permitidos para el concierto de Residente

Aunque todavía no sale una lista de objetos prohibidos y permitidos para el concierto del cantante Residente, se toman como referencia listados de eventos anteriores.

Esta es la lista de objetos que no ingresan a la plancha del Zócalo:

Armas de fuego, blancas o contundentes

Objetos punzocortantes

Latas, aerosoles y envases de vidrio

Hieleras y bebidas alcohólicas

Drones y pirotecnia

Bolsas voluminosas

Bebidas y alimentos

En el caso de los objetos permitidos son los siguientes:

Cangurera, bolsa de mano o mochila pequeña

Baterías externas para celular

Impermeable o chamarra

Binoculares

Además, se recomienda usar bloqueador solar, gorra o sombrilla durante el día y llevar un impermeable en caso de lluvia. Además, es aconsejable llevar agua y snacks ligeros.