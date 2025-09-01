Boletos al 2x1: ¿Cuándo es la Concert Week de Ticketmaster y qué tarjetas participan?

La Concert Week es una promoción de Ocesa donde accedes a un 2x1 en la compra de boletos en Ticketmaster. (Foto: shutterstock/OCESA)

Una de las fechas más esperadas para los amantes de los conciertos en México es la Concert Week de Ocesa donde oferta boletos al 2x1.

Es la segunda ocasión que la empresa de boletos pone la promoción en lo que va de 2025 (la primera fue en febrero) y esta vez aplica en las compras realizadas en la plataforma de Ticketmaster en determinados días de septiembre.

Por el momento se desconoce cuáles son los eventos que participan, pero anteriormente fueron los conciertos de Shakira en el Estadio GNP Seguros, Enrique Bunbury, Miguel Bosé y de la banda Enjambre.

Además, no solo aplica en presentaciones únicas de grupos o solistas, también en festivales, por ejemplo aplicó para la edición pasada del EDC y el festival Vive Latino 2025.

En la pasada Concert Week se aplicó la promoción de boletos al 2x1 para conciertos de Shakira. (Foto: EFE) (EFE)

¿Qué es Concert Week 2025 y cuándo empieza la promoción?

Concert Week es una promoción que se aplica en la compra de boletos para conciertos en las plataformas digitales de Ticketmaster y E-Ticket.

La promo consiste en que en la compra de una entrada para alguno de los eventos disponibles en esta ocasión te regalan el segundo en la misma zona, es decir, del mismo precio.

Cabe destacar que no todas las áreas están habilitadas, solo las designadas por el “tipo de evento”, explicó Ocesa en un comunicado compartido.

Las fechas en las que está disponible la Concert Week es del jueves 4 al 8 de septiembre, durante todo el día, pero está sujeto a las existencias de boletos.

De acuerdo con un post de la empresa de entretenimiento publicado en su cuenta de Instagram, hay un inventario limitado para cada concierto y se aplica un 50% de descuento automático cuando se compran múltiplos de 2 entradas, es decir 4 o 6.

¿Qué tarjetas participan en la Concert Week de Ocesa?

Para acceder a la promoción de Ocesa, debes tener una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito con Banamex.

Aplica desde la tarjeta Joy hasta la oro (con la que accedes a las preventas o ventas priority), además del 2x1 en boletos, se habilitan 3 meses sin intereses para tu compra, pero no se especificó si requiere de un monto mínimo como en otros eventos en transacciones regulares.

¿Cómo comprar boletos en la Concert Week?

Para comprar boletos en la Concert Week 2025 de Ocesa debes entrar a la página de Ticketmaster o de E-Ticket según sea el caso.

En ambos sitios web se habilita una ventana para consultar los eventos participantes, donde debes elegir el de tu interés y seguir los siguientes pasos: