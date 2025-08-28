‘Nuestro trabajo es cantar’: ¿Junior H llevará corridos ‘prohibidos’ al ‘Sad Boyz Tour 2025′? Esto dijo

Junior H inciará una gira de 13 fechas por México entre noviembre y diciembre de 2025.

‘Mientras duermes’, uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados se prepara para 13 fechas históricas: Junior H regresa con México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025, y no tiene miedo a nada.

El cantautor originario de Guanajuato anunció su nueva gira con la que recorrerá 13 ciudades mexicanas, incluyendo la capital en donde la Plaza de Toros ‘La México’ será testigo del gran espectáculo que tiene preparado.

Sin embargo, una de las interrogantes es que, como cantante de corridos tumbados, llegue a tener alguna especie de ‘problema’ con las autoridades, tal como Natanael Cano, al que multaron en distintas ciudades.

Junior H considera que artistas de corridos respetan a las autoridades

En conferencia de prensa, Antonio Herrera Pérez, conocido artísticamente como Junior H, anuncia que tiene preparado un show histórico para México, en donde la producción será la misma que en sus próximas presentaciones en Estados Unidos.

Pero hay un ‘pequeño’ detalle, si quiere evitar problemas con cantar corridos en shows en vivo, pues sitios como Chihuahua tienen prohibidos aquellos que hacen apología del delito.

Junior H es un cantante de corridos tumbados que próximamente dará conciertos en México. (Brenda Escudero / El Financiero)

En este sentido, Herrera considera que no tendrá mayor problema, pues la mayoría de sus composiciones o temas más famosos son letras de desamor, más que relacionadas con narcotráfico u otros delitos.

“Lo primero que tengo que decir es que se respeta la autoridad. Nosotros hacemos nomás nuestro trabajo, que es cantar (…) a lo mejor el día de mañana cambia la cosa y se arreglen las cosas", menciona el cantante.

¿Junior H cantará narcocorridos en sus próximos conciertos en México?

Respecto a sus fechas en México, que van del 8 de noviembre al 7 de diciembre, aseguró que son para todas las edades, y no tiene incluidas en su repertorio canciones con referencias al narcotráfico, como otros artistas.

“En cuestión de mi show, estoy preparando algo que siempre ha atraído a la gente, no traemos nada en contra (de las autoridades), siempre permaneciendo igual, sencillo y bueno, realmente no es un problema (para mí)”, asegura.

Junior H no tiene problema con las restricciones de corridos en algunos estados. (Brenda Escudero / El Financiero)

No obstante, considera que tanto los artistas de corridos como las autoridades deben respetarse mutuamente, pues todos tienen una cosa en común: hacen su trabajo lo mejor que pueden.

“Sí es este un tema muy delicado ahorita, pero bueno, es como todo, ¿no? O sea, se respeta su trabajo (de las autoridades) y es el trabajo de nosotros (cantar)“, menciona.

‘México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025′: Fechas y ciudades

Con una producción de 14 toneladas de peso, 13 fechas confirmadas y sedes icónicas en cada estado, el cantante Junior H llevará su ‘sad tumbado’ a diferentes sitios de México con la gira México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025.

Hasta ahora, las fechas confirmadas de sus conciertos son:

08 de noviembre – Tijuana, Baja California (Explanada Estadio Caliente)

– Tijuana, Baja California (Explanada Estadio Caliente) 14 de noviembre – Acapulco, Guerrero (Arena GNP Seguros)

– Acapulco, Guerrero (Arena GNP Seguros) 15 de noviembre – Toluca, Estado de México (Estadio Toluca 80)

– Toluca, Estado de México (Estadio Toluca 80) 16 de noviembre – Guadalajara, Jalisco (Plaza Nuevo Progreso)

– Guadalajara, Jalisco (Plaza Nuevo Progreso) 19 de noviembre – Monterrey, Nuevo León (Estadio Walmart Park)

– Monterrey, Nuevo León (Estadio Walmart Park) 21 de noviembre – Chihuahua, Chihuahua (Estadio M. Almanza)

– Chihuahua, Chihuahua (Estadio M. Almanza) 22 de noviembre – Ciudad Juárez, Chihuahua (Estadio Carta Blanca)

– Ciudad Juárez, Chihuahua (Estadio Carta Blanca) 26 de noviembre – Aguascalientes, Aguascalientes (Monumental)

– Aguascalientes, Aguascalientes (Monumental) 28 de noviembre – León, Guanajuato (Explanada Poliforum)

– León, Guanajuato (Explanada Poliforum) 29 de noviembre – Ciudad de México (Plaza de Toros La México)

– Ciudad de México (Plaza de Toros La México) 04 de diciembre – Mérida, Yucatán (Estadio Kukulcán)

– Mérida, Yucatán (Estadio Kukulcán) 05 de diciembre – Veracruz, Veracruz (Explanada de la Expo Ylang Ylang)

– Veracruz, Veracruz (Explanada de la Expo Ylang Ylang) 07 de diciembre – Puebla, Puebla (Centro Expositor).

Cartel oficial de la gira ‘México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025′, de Junior H. (Cortesía)

Una de las principales razones para hacer este recorrido es que todo el país tenga la oportunidad de presenciar su show, para el que tiene un repertorio con temas como ‘Y Lloro’, ‘El Hijo Mayor’, ‘El Azul’, ‘Exxtsy Model’ o ‘Fin de Semana’, por mencionar algunos.

Lista y costo de boletos: ¿Cuándo y dónde inicia la venta de entradas para los conciertos de Junior H?

La venta de entradas para los shows de Junior H en México está más cerca de lo que crees: inicia el 2 de septiembre de 2025 a partir de las 11:00 horas en la página de Funticket, que es la boletera encargada de sus shows.

Además, habrá puntos de venta física, donde las primeras 500 personas que adquieran su boleto en cada una de ellas, será sin cargo por servicio (como el de Ticketmaster).

El costo varía dependiendo de la ciudad y el recinto, pues cada uno tiene su propio aforo. Lo que sí debes tomar en cuenta es que, por cada transacción de venta, se pueden adquirir un máximo de 8 boletos. Los precios de cada ciudad son:

CDMX

Diamante: 4,420 pesos

Barrera: 3,680 pesos

1er tendido: 2,320 pesos

2do tendido: 1,960 pesos

Palcos: 1,220 pesos

Lumbrera: 1,220 pesos

General: 600 pesos

Monterrey

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boyz Zone: 1,790 pesos

General de pie: 790 pesos

1er nivel 1ra base: 1,590 pesos

1er nivel central: 1,490 pesos

1er nivel 3ra base: 1,290 pesos

2do nivel central: 1,250 pesos

2do nivel 3ra base: 1,250 pesos

3er nivel 1ra base: 950 pesos

3er nivel central: 890 pesos

3er nivel 3ra base: 990 pesos

Jardín derecho: 590 pesos

Jardín izquierdo: 590 pesos.

Toluca

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

Grada general: 1,290 pesos

General: 790 pesos

Aguascalientes

Diamante: 4,420 pesos

Barrera: 2,570 pesos

1er tendido: 1,830 pesos

Plateas: 970 pesos

Palcos: 3,060 pesos

General: 730 pesos

Guadalajara

Diamante: 4,450 pesos

Barrera: 3,340 pesos

1er tendido: 2,220 pesos

2do tendido: 1,720 pesos

Palcos: 1,230 pesos

General: 730 pesos

Ciudad Juárez

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

Grada general: 1,290 pesos

General: 790 pesos.

León

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

General: 790 pesos

Chihuahua

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

Grada general: 1,290 pesos

General: 790 pesos

Mérida

Diamante: 2,790 pesos

Platino: 2,290 pesos

Oro: 1,950 pesos

Plata: 1,700 pesos

Bronce: 1,590 pesos

General de pie: 890 pesos

VIP preferente: 690 pesos

VIP Tecate: 690 pesos

Oro Dunosusa 3ra: 990 pesos

Oro Dunosusa 1ra: 990 pesos

Platino 1 y 2: 1,790 pesos

Plata 1 y 2: 1,890 pesos

Lat naranja 1 y 2: 1,690 pesos

Esmeralda 3ra: 1,490 pesos

Esmeralda pref.: 1,490 pesos

Esmeralda 1ra: 1,490 pesos

Veracruz

VIP (Periquera 4 px): 3,590 pesos

Sad Boys Zone: 1,790 pesos

General: 790 pesos

Puebla