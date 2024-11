Detienen a Cristian Gutiérrez ‘El Guacho’: Canciones donde mencionan al CJNG, cartel que lidera ‘El Mencho’

Cayó uno más: este jueves se reportó la detención de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. Se trata de un elemento relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más importante no solo en México y Estados Unidos, sino a nivel mundial, por lo que se le menciona en diversos narcocorridos.

Gutiérrez Ochoa fue detenido el pasado 19 de noviembre en California, Estados Unidos, por tráfico de drogas y lavado de dinero, pero no fue hasta este jueves que se hizo oficial el arresto.

“Alegamos que Gutiérrez-Ochoa, un miembro de alto rango del CJNG y yerno de ‘El Mencho’, conspiró para importar miles de kilogramos de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos en nombre del Cártel de Jalisco“, dice el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa, yerno de 'El Mencho' fue detenido el 19 de noviembre. (Foto: Especial El Financiero)

El CJNG se fundó en 2010 por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien rápidamente consolidó su liderazgo. Inicialmente, el grupo era conocido como Los Mata Zetas, un brazo armado creado en 2007 para combatir al Cártel de Los Zetas, un rival conocido por su brutalidad.

Con el tiempo, Los Mata Zetas se convirtieron en el CJNG y comenzaron a expandirse rápidamente por México, operando en estados como Jalisco, Veracruz, Michoacán, y Guerrero, entre otros, convirtiéndose en el grupo criminal más violento de México.

Su historia y líderes, como ‘El Mencho’, ‘El 03′, ‘El Plumas’, ‘El Jardinero’ o el ‘Doble R’, son recurrentemente mencionados en corridos que enaltecen su trayectoria delictiva y hacen apología al narcotráfico.

Nemesio Oseguera Cervantes es líder del CJNG desde su fundación, en 2010. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿En qué canciones hablan o mencionan al CJNG?

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un referente del narcotráfico en México y Estados Unidos, y precisamente es por eso que algunos cantantes de corridos bélicos y tumbados le han dedicado canciones a esta asociación delictiva.

Hay referentes en estos géneros musicales, como Gabito Ballesteros y Luis R. Conriquez que usualmente le cantan a estos líderes y el cartel de ‘la cuatro letras’, con referencias que en el argot popular de México son ya conocidas.

La realidad es que, si se enumeran todas las canciones que cuentan con referencias al CJNG, esta nota se haría eterna, pero acá te compartimos algunas de las más sonadas y populares en los últimos años.

El Cartel de Jalisco Nueva Generación ha inspirado diversos narcocorridos y corridos bélicos. (Foto: Especial El Financiero)

‘Presidente’, de Gabito Ballesteros, Natanael Cano, Luis R. Conriquez y Neton Vega

Esta canción se estrenó el mes pasado y ya acumula millones de reproducciones. En primera instancia, en ‘Presidente’, de Gabito Ballesteros, se menciona el apodo de ‘El Plumas’ en un verso:

“Cinco millones, ‘El Plumas’ al brinco. Agua de calzón, mi L’Immensité. Una güera prieta pero de caché“.

También se menciona a Juan Carlos Valencia González, hijastro de ‘El Mencho’ apodado como ‘El 03′ y quien actualmente se le considera uno de los líderes del CJNG. A la par del ‘03′, también es nombrado el mismo Nemesio Oseguera Cervantes, aunque no de forma explícita.

“Y un tusi de las cuatro leches. A la orden de ‘El 3′ y también de ‘El M’“.

‘CJNG’, de Fuerza Regida, Calle 24 y Juanpa Salazar

Con el simple nombre tenemos una idea de lo que dice la canción, que al inicio habla de un hombre que comete delitos como robo y tráfico de drogas en México y Estados Unidos, lo que le permite tener un nivel de vida estable.

“Somos de la vieja guardia, de ‘Don Mencho’ somos gente. Transitamos por Vallarta, siempre firmes no corrientes”, dice uno de sus versos. Además, menciona a otros integrantes del grupo delictivo.

“Y ahora jalo con las 4, no lo niego, soy de acción. Machaqueando el mandado pa' sutir de lo mejor (…) No me muevo sin el ‘Junior’, ‘Chucky’, Beto anda al millón (…) Cartel CJNG pa’ que se pongan listos".

‘Empresa N-C’, de Gerardo Ortiz

Aunque no menciona directamente al CJNG, sí lo hace con referencias al líder del cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, al que se refieren como ‘El M’.

“Y si ocupa algún apoyo hay empresas auxiliares. Con ‘el M’ y sus muchachos”, dice el tema. También tiene referencias a los negocios del CJNG con otros narcotraficantes latinos, aunque no menciona nombres.

‘El Señor de los Gallos’, de Grupo Codiciado

Relata la figura de un poderoso líder relacionado con el CJNG, haciendo referencia al gusto de Nemesio Oseguera por las peleas de gallos.

“Tengo línea con Nemesio desde Michoacán. Lo que mande lo cachamos", se escucha en la canción.

‘El Boss’, de Gabito Ballesteros y Natanael Cano

La dupla que hacen Gabito Ballesteros y Natanael Cano es conocida por sus referencias al Cartel de Jalisco Nueva Generación, así como algunos de sus líderes en los últimos años.

Existen varias teorías sobre este tema. Una de ellas es que haría alusión a ‘El Plumas’, y la menos validada es que menciona a José Luis González Moreno, alias ‘El Boss’, identificado como líder de una fracción de Los Zetas conocida como Cártel del Noreste.

“Ando en la selva, pa, moviendo plumas, se parte el pastel. No digo quién, pero me dicen El Boss".

‘Proyecto X’, de Gabito Ballesteros y Natanael Cano

En este tema, los artistas de corridos tumbados y bélicos se refieren al CJNG con un claro guiño a sus siglas: “Cuatro letras en GDL se mueve”.

Además, incluye menciones a diversos elementos importantes de esta célula delictiva, como lo son su líder ‘El Mencho’, Carlos Andrés Rivera Varela ‘La Firma’, ‘El Plumas’, ‘El Menchito’ y ‘el 03′.

“La fábrica es del M y no del Charlie (…) Con la firma y pluma al tiro, la plebada (…) Jefe M junior y El Tres nos indican”.

‘LOU LOU’, de Gabito Ballesteros y Natanael Cano

Otro de los temas en los que Gabito colabora con ‘el Nata’ también mencionan a líderes del CJNG como ‘el Mencho’, ‘El Firmas’ y ‘el 03′.

“Pa’l señor de la M, acá en GDL (…) “La firma activa junto con su plebe (…) 03 las fresas, puro Scary Movie”.

Esta dupla ha creado icónicos temas relacionados con el cartel que tienen actualmente millones de reproducciones.

‘Soy cuatro letras’, de Los Alegres del Barranco

La canción habla de Ricardo Ruiz Velasco, también conocido como 'El Doble R', ‘El Tripa’, o ‘El Tripas’. Está vinculado a Juan Carlos González, hijastro de 'El Mencho', un brazo armado especializado en defender los intereses del CJNG, conocido por su capacidad militar.

“Soy cuatro letras. Soy doble R, por si quieren preguntar es la respuesta (…) Para don Mencho y a su hijo la lealtad será eterna".

‘Gente del Mencho - 014′, de Banda Brava

Si ves la portada de este tema en Internet, terminarás de darte cuenta de que este tema, de Banda Brava, está dirigido a Oseguera Cervantes.

Detalla la lealtad y el poder de las personas que trabajan bajo las órdenes de ‘El Mencho’, quienes son fieles al líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

“Somos gente de la gente y el cartel sigue operando. La nueva generación es como así la llamamos. Y somos gente del M, es el señor de los gallos (…) Señor Mencho, usted lo sabe, si es preciso doy la vida".

‘Jalisco es mi Tierra (V2)‘, de Los de la nueva era y LEGIÓN LV

Es un corrido que rinde homenaje a la fuerza y poder asociados con el estado de Jalisco, una región que en el contexto de los narcocorridos se ha vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque la letra evita mencionar explícitamente nombres de personas o grupos, utiliza referencias indirectas para destacar la influencia y presencia de personajes ligados a la vida del narcotráfico en Jalisco.

‘GTA’, de Luis R. Conriquez y Jasiel Nuñez

La célula delictiva de ‘las cuatro letras’ y sus líderes como el ‘Mencho’ y el mítico ‘Plumas’, del cual no se tiene más información que su apodo, protagonizan este corrido de Luis R. Conriquez.

“Y a la orden del señor, el de la M con el jefe; uno, dos y tres, ando al millón. Y bien pendiente de su protección, agradecido por el puesto que se nos dio. ‘Las Cuatro’ bien presentes en el chalecón, estilo CJ, como el San Andreas”.

Otra de las referencias es: “Me conocen como El Plumas y punto, uoh”.

‘Martes 13’, de Luis R. Conriquez

Además de mencionar al ‘Canelo’ Álvarez en esta canción, el artista de corridos bélicos también habla de Nemesio Oseguera Cervantes con la ya conocida abreviatura.

“Le agradezco al compa M y a todo el team que he formado”.

‘El Plumas’, de Neton Vega y Luis R. Conriquez

En esta canción dedicada al personaje que lleva por título, se mencionan a varios personajes que pertenecen al cártel de ‘las cuatro letras’, como ‘el 03 (“Jefe, ‘3′ sigue vigente”) y el ‘Menchito’ (“A ‘Menchito’ lo seguimos esperando”).