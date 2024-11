Inés Sainz relata cómo tuvo su programa: ‘Joserra me preguntó, ¿me vas a decir cómo se hace la TV?’

¿El comentarismo deportivo es de hombres? La conductora Inés Sainz está para recordarnos que no es así porque logró una trayectoria importante dentro de los medios de comunicación especializados en el deporte nacional e internacional.

Ella ha logrado cubrir diferentes ediciones del Super Bowl, darle seguimiento a los juegos de distintos Mundiales y partidos de la Selección Mexicana,

Sin embargo, no siempre tuvo el reconocimiento actual, en el pasado la presentadora nacida en Querétaro, tuvo dificultades para entrar al periodismo deportivo y para tener su propio programa de TV.

Inés Sainz contó cómo fue su inicio en el periodismo deportivo. (Foto: Mexsport) (ISAAC ORTIZ/ISAAC ORTIZ)

¿Cómo inició el primer programa de Inés Sainz?

Inés Sainz relató el momento cuando comenzó un proyecto de un espacio en televisión para mostrarlo al presentador José Ramón Fernández, titular del espacio entonces llamado Los protagonistas.

“Esperé a que terminara de grabar, entonces me presentó, le pedí a José Ramón 3 minutos par pedirle estar en su equipo y permitir a las mujeres trabajar contigo”, narró en una entrevista para Marco del Prete el pasado 13 de noviembre.

“Pensé en un programa de televisión donde planteé hacer entrevistas con deportistas importantes a nivel mundial, desde el ganador del balón de oro, hasta medallistas olímpicos (...) regresé a dárselo y me dijo que le gustaba el proyecto, aunque no había dinero y no me iban a dar las entrevistas”, continuó la comentarista.

Inés Sainz tiene una trayectoria de más de 20 años en la televisión deportiva. (Foto: Instagram / @inessainz01).

“Pedí un préstamo, tomé todos mis ahorros y me fui a Madrid, pero el equipo estaba en Austria, llegué a un hotel, un castillo precioso, estaba en el pasillo y de pronto empezó a pasar Guti, Roberto Carlos, David Beckham y Luís Figo, el entonces nombrado Balón de oro, les pedí las entrevistas y se apiadaron de mí”, dijo en la misma entrevista la periodista de 46 años.

“Luego volé a Milán y pude platicar con Paolo Maldini, Seedorf y más, ya tenía la mitad de la temporada de mi programa, regresé con José Ramón Fernández para contarle (...) me dice ‘¿qué crees niñita estúpida, me vas a decir cómo hacer televisión?’ Me quedé en shock y conteniendo el llanto me fui de ahí”, explicó la comentarista Inés Sainz.

“Consigo 5 minutos con Ricardo Salinas, le pedí que le diera un espacio a una mujer, vio el programa, me preguntó cuánto vendía por programa y le dije que 500 mil pesos, como lo habían pedido, pero se habían burlado de mí (...) Marcó a programación a pedir que desde ese momento iniciaba el programa ‘Deportips’, así comencé”.

Inés Sainz consiguió entrevistar a Luis Figo, futbolista portugués que jugaba en el Real Madrid. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

¿Inés Sainz es deportista?

A Inés Sainz no solo le gusta ser comentarista deportiva, también tiene afición por practicar deportes, así lo contó con Marco del Prete: “Me gusta hacer deporte, practiqué Taekwondo, era cinta negra. Fue supervivencia con mis hermanos y para poderme defender, mucho tiempo hice futbol, basquetbol y me dediqué al atletismo, hacía equipo con mis amigas”.

Sin embargo, una ocasión peleó a golpes con una rival y su mamá le prohibió continuar con la práctica de deportes de contacto.