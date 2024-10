Balón de Oro 2024 HOY: A qué hora se entrega, dónde ver EN VIVO y listas de nominados

¿Quiénes ganan el Balón de Oro 2024? El brasileño Vinicius Jr. es el gran favorito para llevarse el galardón más prestigioso otorgado a un futbolista, aunque ni él ni ningún otro candidato del Real Madrid acude a la gala, según fuentes de EFE.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, declaró a la AFP el club español.

La ceremonia del Balón de Oro se celebra anualmente, organizada desde 1956 por France Football, la edición número 68 tiene lugar este 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet en París. Este año, con la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los nominados, se presenta una gala especial y melancólica, pero llena de nuevas promesas.

Horario en México: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la entrega el Balón de Oro 2024?

La ceremonia del Balón de Oro 2024 se celebra este lunes 28 de octubre en París. En México, puedes disfrutarla a partir de las 12:45 p.m.

La ceremonia en vivo se transmite por televisión o streaming:

TUDN

Canal 9

VIX

Candidatos: ¿Qué jugadores están nominados al Balón de Oro de 2024?

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa. Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia.

La ausencia de los jugadores del Real Madrid dejan entrever que ni Vinicius ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City Rodri. Vencedor de la Eurocopa-2024 con la ‘Roja, Rodri (28 años) fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA.

Vinicius Jr. no acude a la gala del Balón de Oro 2024. (EFE)

En el Balón de Oro femenino parece más claro el impulso que dará a las jugadoras del Barcelona su victoria en la Liga de Campeonas, donde emergen dos nombres, Putellas, que ganó las ediciones de 2021 y 2022 y Bonmatí, que se hizo con el de la última edición.

Los premios se dividen en varias categorías. Aquí te compartimos la lista de nominados al Balón de Oro 2024 por cada una de ellas.

Balón de Oro Masculino

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

(Inglaterra, Real Madrid) Hakan Çalhanoğlu (Turquía, Inter)

(Turquía, Inter) Dani Carvajal (España, Real Madrid)

(España, Real Madrid) Rúben Dias (Portugal, Manchester City)

(Portugal, Manchester City) Artem Dovbyk (Ucrania, Dnipro / Girona / Roma)

(Ucrania, Dnipro / Girona / Roma) Phil Foden (Inglaterra, Manchester City)

(Inglaterra, Manchester City) Alejandro Grimaldo (España, Bayer Leverkusen)

(España, Bayer Leverkusen) Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

(Noruega, Manchester City) Mats Hummels (Alemania, Borussia Dortmund)

(Alemania, Borussia Dortmund) Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)

(Inglaterra, Bayern München) Toni Kroos (Alemania, Real Madrid)

(Alemania, Real Madrid) Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

(Nigeria, Atalanta) Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

(Argentina, Aston Villa) Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

(Argentina, Inter) Kylian Mbappé (Francia, PSG / Real Madrid)

(Francia, PSG / Real Madrid) Martin Ødegaard (Noruega, Arsenal)

(Noruega, Arsenal) Dani Olmo (España, Leipzig / Barcelona)

(España, Leipzig / Barcelona) Cole Palmer (Inglaterra, Manchester City / Chelsea)

(Inglaterra, Manchester City / Chelsea) Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

(Inglaterra, Arsenal) Rodri (España, Manchester City)

(España, Manchester City) Antonio Rüdiger (Alemania, Real Madrid)

(Alemania, Real Madrid) Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal)

(Inglaterra, Arsenal) William Saliba (Francia, Arsenal)

(Francia, Arsenal) Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

(Uruguay, Real Madrid) Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)

(Brasil, Real Madrid) Vitinha (Portugal, PSG)

(Portugal, PSG) Nico Williams (España, Athletic Club)

(España, Athletic Club) Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen)

(Alemania, Bayer Leverkusen) Granit Xhaka (Suiza, Bayer Leverkusen)

(Suiza, Bayer Leverkusen) Lamine Yamal (España, Barcelona)

Balón de Oro Femenino

Barbra Banda (Zambia, Shanghai RCB / Orlando Pride)

(Zambia, Shanghai RCB / Orlando Pride) Aitana Bonmatí (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona / Chelsea)

(Inglaterra, Barcelona / Chelsea) Mariona Caldentey (España, Barcelona / Arsenal)

(España, Barcelona / Arsenal) Tabitha Chawinga (Malawi, PSG / Lyon)

(Malawi, PSG / Lyon) Grace Geyoro (Francia, PSG)

(Francia, PSG) Manuela Giugliano (Italia, Roma)

(Italia, Roma) Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

(Noruega, Barcelona) Patricia Guijarro (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Giulia Gwinn (Alemania, Bayern München)

(Alemania, Bayern München) Yui Hasegawa (Japón, Manchester City)

(Japón, Manchester City) Ada Hegerberg (Noruega, Lyon)

(Noruega, Lyon) Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

(Inglaterra, Manchester City) Lindsey Horan (EE.UU., Lyon)

(EE.UU., Lyon) Lauren James (Inglaterra, Chelsea)

(Inglaterra, Chelsea) Marie-Antoinette Katoto (Francia, PSG)

(Francia, PSG) Alyssa Naeher (EE.UU., Chicago Red Stars)

(EE.UU., Chicago Red Stars) Sjoeke Nüsken (Alemania, Chelsea)

(Alemania, Chelsea) Ewa Pajor (Polonia, Wolfsburg / Barcelona)

(Polonia, Wolfsburg / Barcelona) Salma Paralluelo (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Gabi Portilho (Brasil, Corinthians)

(Brasil, Corinthians) Alexia Putellas (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Mayra Ramírez (Colombia, Levante / Chelsea)

(Colombia, Levante / Chelsea) Trinity Rodman (EE.UU., Washington Spirit)

(EE.UU., Washington Spirit) Lea Schüller (Alemania, Bayern München)

(Alemania, Bayern München) Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

(Jamaica, Manchester City) Sophia Smith (EE.UU., Portland Thorns)

(EE.UU., Portland Thorns) Mallory Swanson (EE.UU., Chicago Red Stars)

(EE.UU., Chicago Red Stars) Tarciane (Brasil, Corinthians / Houston Dash)

(Brasil, Corinthians / Houston Dash) Glódís Viggósdóttir (Islandia, Bayern München)

Trofeo Yashin (mejor portero)

Diogo Costa (Portugal, Porto)

(Portugal, Porto) Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

(Italia, PSG) Gregor Kobel (Suiza, Borussia Dortmund)

(Suiza, Borussia Dortmund) Andriy Lunin (Ucrania, Real Madrid)

(Ucrania, Real Madrid) Mike Maignan (Francia, Milán)

(Francia, Milán) Giorgi Mamardashvili (Georgia, Valencia)

(Georgia, Valencia) Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

(Argentina, Aston Villa) Unai Simón (España, Athletic Club)

(España, Athletic Club) Yann Sommer (Suiza, Inter)

(Suiza, Inter) Ronwen Williams (Sudáfrica, Mamelodi Sundowns)

Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Alejandro Garnacho (Argentina, Manchester United)

(Argentina, Manchester United) Arda Güler (Turquía, Real Madrid)

(Turquía, Real Madrid) Karim Konaté (Costa de Marfil, Salzburg)

(Costa de Marfil, Salzburg) Kobbie Mainoo (Inglaterra, Manchester United)

(Inglaterra, Manchester United) João Neves (Portugal, Benfica / PSG)

(Portugal, Benfica / PSG) Savinho (Brasil, Girona / Manchester City)

(Brasil, Girona / Manchester City) Mathys Tel (Francia, Bayern München)

(Francia, Bayern München) Lamine Yamal (España, Barcelona)

(España, Barcelona) Warren Zaïre-Emery (Francia, PSG)

Mejor entrenador de equipo masculino

Xabi Alonso (España, Bayer Leverkusen)

(España, Bayer Leverkusen) Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

(Italia, Real Madrid) Luis de la Fuente (España, selección española)

(España, selección española) Gian Piero Gasperini (Italia, Atalanta)

(Italia, Atalanta) Pep Guardiola (España, Manchester City)

(España, Manchester City) Lionel Scaloni (Argentina, selección argentina)

Mejor entrenador de equipo femenino

Sonia Bompastor (Francia, Lyon / Chelsea)

(Francia, Lyon / Chelsea) Arthur Elias (Brasil, Corinthians / Brasil)

(Brasil, Corinthians / Brasil) Jonatan Giráldez (España, Barcelona / Washington Spirit)

(España, Barcelona / Washington Spirit) Emma Hayes (Inglaterra, Chelsea / EE.UU.)

(Inglaterra, Chelsea / EE.UU.) Filipa Patão (Portugal, Benfica)

(Portugal, Benfica) Sarina Wiegman (Países Bajos, selección inglesa)

Club masculino del año

Borussia Dortmund (Alemania)

(Alemania) Girona (España)

(España) Bayer Leverkusen (Alemania)

(Alemania) Manchester City (Inglaterra)

(Inglaterra) Real Madrid (España)

Club femenino del año

Barcelona (España)

(España) Chelsea (Inglaterra)

(Inglaterra) Lyon (Francia)

(Francia) NJ/NY Gotham (EE.UU.)

(EE.UU.) Paris Saint-Germain (Francia)

¿Cómo se elige el Balon de Oro 2024?

El Balón de Oro es otorgado por France Football con base en tres criterios fundamentales:

Rendimiento individual : incluye el carácter decisivo e impresionante de las actuaciones del jugador.

: incluye el carácter decisivo e impresionante de las actuaciones del jugador. Éxitos en equipo : logros obtenidos con sus equipos durante la temporada.

: logros obtenidos con sus equipos durante la temporada. Clase y fair play: conducta en el campo de juego y actitud profesional.

La elección final la realiza un jurado internacional compuesto por periodistas especializados, con un representante por país entre los 100 primeros en el ranking FIFA (para el premio masculino) y los 50 primeros (para el femenino), explica la UEFA

Cada jurado elige a diez jugadores en orden de mérito, y los jugadores reciben puntos (de 15 a 1) en función de su posición en la lista. El jugador con mayor cantidad de puntos se lleva el Balón de Oro. En caso de empate, se toma en cuenta la cantidad de votos de primer lugar, y así sucesivamente.