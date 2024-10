Sheinbaum respalda a ‘Checo’ tras desastroso resultado en GP de México 2024: ‘Los atletas se levantan’

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo su peor Gran Premio de México este fin de semana: tras una breve remontada, el piloto mexicano de Red Bull finalizó en el lugar 17, en una carrera que ganó el español Carlos Sainz (Ferrari); pese a todo, la presidenta Claudia Sheinbaum le dedicó un mensaje de felicitación al tapatío.

“Nuestra felicitación a ‘Checo’ Pérez, porque luego vienen ahí las críticas y todo lo demás, a las y los mexicanos deportistas que a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan, compiten en la siguiente y eso es lo que hay que aplaudir, a veces todo el mundo se va contra el deportista, el atleta, pero siempre hay que apoyarlos”, dijo Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este 28 de octubre.

#EnLaMañanera | “Siempre hay que apoyar a todas y todos los mexicanos”: la presidenta Sheinbaum felicitó a ‘Checo’ Pérez por su participación en el #MexicoGP. pic.twitter.com/qIKlQXPNdc — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 28, 2024

La presidenta no suele asistir a este evento deportivo, en 2022 comentó en una conferencia de prensa que consideraba que era “bastante fifí”:

“A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. Cuando nos regalan boletos, ya nos regalaron boletos, el primer año se los dimos a los niños de Pilares, el segundo año se los dimos a médicos, enfermeras, a trabajadoras de la salud y este año se los daremos a niños y niñas de primaria y secundaria… Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento, aunque nos regalen el boleto, más bien que lo usen quienes no tienen acceso”.

Sin embargo, Sheinbaum lleva una buena relación con ‘Checo’, el piloto incluso le dedicó un mensaje en X el día de su toma de protesta: “¡Quiero desearle el mayor de los éxitos a nuestra nueva Presidenta Claudia Sheinbaum, que sea un gran sexenio para todo nuestro país! Donde todos los Mexicanos seamos más unidos. Viva México”.

'Checo' Pérez le regaló un casco de F1 a Claudia Sheinbaum en 2022. (EFE/Luis Licona)

Además, en 2022 Pérez le regaló un casco a Sheinbaum, quien en ese momento era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando el Gran Premio renovó en la CDMX hasta 2025:

“Estoy muy contento de esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento. Feliz por la extensión que vamos a tener muchos años más esta fiesta. Espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien”, le dijo el piloto al darle el obsequio.

En 2023, Antonio Pérez Garibay, político y papá de ‘Checo’, aseguró que México tendría un Gran Premio de Cancún si Sheinbaum era presidenta: “Tenemos todo lo necesario para lograrlo. Lo único que se necesita es la firma de un presidente del país por cinco años... Claudia Sheinbaum sabe cómo hacer un Gran Premio sin presupuesto del gobierno federal, estatal o municipal … Todo con empresarios”. Desde entonces no ha habido actualizaciones del proyecto.

¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en el GP de México 2024?

‘Checo’ tuvo un fin de semana que empezó y terminó mal, desde la clasificación del sábado, cuando fue eliminado en la Q1 y eso lo llevó al fondo de la parrilla de salida (P18); este domingo, tras remontar brevemente, recibió una sanción de cinco segundos por una largada en falso y luego tuvo un toque con Liam Lawson, del cual ya no se pudo recuperar.

El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en P17 en el Gran Premio de Fórmula 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez. (José Méndez/EFE)

“Ha sido un fin de semana complicado. Mi peor Gran Premio de México porque el año pasado choqué yendo primero, llegando a la primera curva como primero. Siempre lo he dicho, mi sueño es ganar en México y lo volveré a intentar el próximo año”, explicó en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano ha corrido la F1 en casa desde 2015, sus mejores resultados fueron dos podios de tercer lugar en 2021 y 2022; en 2023 abandonó en la primera vuelta por un choque con Charles Leclerc, momento que ha llamado una “pesadilla”.

“Hoy hice una gran arrancada, llegamos al décimo lugar, aun con la penalización de haberme parado mal en la arrancada. Veníamos bien y teníamos todo para salir adelante, pero vino el incidente con Liam Lawson y nos perjudicó bastante”, añadió Pérez.

Con información de EFE.