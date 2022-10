‘Checo’ Pérez regala casco de F1 a Claudia Sheinbaum tras anunciar extensión del GP de México

El Gran Premio de México renovó contrato por tres años más en la Ciudad de México, por lo que tendremos F1ESTA para rato -al menos hasta 2025-, según informó el Gobierno de la Ciudad de México este jueves en conferencia de prensa, a la cual acudió Sergio ‘Checo’ Pérez.

La emoción del momento fue tal, que incluso el piloto le regaló un casco a la mandataria capitalina como los que utiliza para las carreras.

“Estoy muy contento de esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento. Feliz por la extensión que vamos a tener muchos años más esta fiesta. Espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien”, expresó el corredor de 32 años antes de entregarle el casco a la jefa de gobierno de la CDMX.

Esto ocurrió mientras Sheinbaum estaba acompañada de Alejandro Soberón, director general de CIE, y de Stefano Domenicali, CEO de Formula One Group, en la inauguración de una exposición en el pabellón Museo Ciudad de México.

Como parte del 60 aniversario del primer Gran Premio en el país, esta presentación está dedicada a la máxima categoría del automovilismo, que ha recibido a más de dos millones de aficionados a lo largo de los últimos 7 años.

Claudia Sheinbaum dice que ‘Checo’ será el campeón en el GP de México 2022

Este fin de semana tendrá lugar el GP de México, donde ‘Checo’ buscará la victoria en su propio país y así convertirse en el primer piloto mexicano en lograr esta hazaña, y entre las personas que confían en que así será se encuentra Claudia Sheinbaum.

Antonio Pérez Garibay, diputado y papá del piloto jalisciense, compartió un video en su perfil de Instagram donde aparece a lado de Sheinbaum Pardo, quien expresa su confianza en el hijo de su colega.

“Sí lo queremos, claro que sí; es más, él va a ser el campeón ahora de la Fórmula 1 de aquí de la Ciudad de México”, expresó la Jefa de Gobierno, quien después se dio un fuerte abrazó con el papá de ‘Checo’.

Claudia Sheinbaum no es fan de la F1

A pesar de mostrar furor por mantener la Fórmula 1 en México y por la convivencia con el piloto de Red Bull, la mandataria capitalina confesó en una conferencia de prensa reciente que no era asidua a acudir al GP de México ya que es un evento ‘bastante fifí' para su gusto.

“Es un evento bastante caro, no sé cuánto cuesta el boleto, es un evento bastante fifí”, expresó hace unos días, y además dijo que ella no asistiría a una carrera a pesar de que los organizadores de F1 les obsequian boletos; en cambio, prefiere dárselos a otras personas.

“A mí no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Más bien, que lo usen quienes no tienen acceso”, afirmó Sheinbaum.