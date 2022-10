GP de México: ‘Checo’ Pérez dice que tiene gran oportunidad de lograr el podio en la carrera

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se encuentra en su mejor temporada dentro de la Fórmula 1 con una renovación de contrato con Red Bull luego de sus victorias en el GP de Mónaco y Singapur, por lo que a pocos días de correr ante su público el próximo 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el tapatío manifestó su deseo de subir nuevamente al podio.

‘Checo’ Pérez y los ajustes del RB18

El piloto conduce una monoplaza RB18 que al inicio de la temporada tuvo algo de sobrepeso, por lo que tuvo que sortear algunos ajustes.

“Obviamente me sentía un poco más cómodo con él. Las cosas eran un poco más naturales en mi conducción. Una vez que empezamos a quitarle peso al coche, le quitamos peso a la parte trasera y, por lo tanto, fue un poco en la otra dirección, donde me sentí menos cómodo. Eso me costó unas cuantas carreras ajustar a los requisitos de equilibrio que necesitaba”, le contó a Motorsport.com.

Además del vehículo, el combustible fue otro de los cambios que les redujo cerca del 10 por ciento de potencia. Ante ello, junto a su compañero Max Verstappen debió encontrar una mejor relación con cada una de las partes.

‘Checo’ y su relación con Verstappen

Recientemente, el neerlandés apuntó que mantendría la competitividad en las fechas restantes pese a haberse consagrado como bicampeón. Actualmente, Pérez compite mano a mano con Charles Leclerc por el segundo lugar del campeonato de pilotos, por lo que dejó entrever cómo se lleva con Verstappen.

“Creo que ha estado muy motivado, tiene mucha confianza en sí mismo después de ganar su primer título. Ha conducido mucho mejor este año. No ha cometido ningún error y siendo sinceros está a un nivel muy alto”.

‘Checo’ y su rendimiento en Red Bull en 2022

Desde el punto de vista de ‘Checo’ Pérez, cada año con Red Bull es mejor. “Cuanto más conozco al equipo, cuanto más conozco a la gente que me rodea, mejor son las cosas”, reveló.

“Este año especialmente he conseguido un nuevo acuerdo con el equipo por otros dos años. Así que eso es algo estupendo para mí”, añadió quien confesó que firmó el mismo fin de semana de su triunfo en Mónaco, por eso se le escuchó decir a Christian Horner que había sido “demasiado pronto”.

“Estaba bromeando con Christian, diciendo que ‘si hubiera esperado un poco más, después de ganar Mónaco probablemente podría haber conseguido mejores condiciones’”, señaló quien confió que durante las dos semanas de receso trabajó de cerca con los ingenieros, además de ir a la fábrica y hacer simulación.

‘Checo’ Pérez y el GP de México 2022

Ante un nuevo reencuentro con sus seguidores, que ya inició gracias a su ShowRun en Guadalajara, ‘Checo’ será local en el Gran Premio de México, oportunidad de oro para consagrarse ante los suyos. “Esta es mi mayor oportunidad hasta ahora. Así que, realmente espero ser capaz de conseguir esa victoria”.

Además, dio importancia al papel que tendrá la altitud, algo en donde la escudería Red Bull ha destacado. “Esperemos que la altitud favorezca nuestros puntos fuertes con el motor. Pero será muy interesante ver cómo nos las arreglamos con la altitud”.