Papá de ‘Checo’ Pérez da por hecho el GP de Cancún: ‘Sheinbaum sabe cómo hacerlo sin dinero público’

Antonio Pérez Garibay, papá de Sergio ‘Checo’ Pérez, insistió en que el Gran Premio de Cancún de Fórmula 1 será una realidad si Claudia Sheinbaum gana las elecciones presidenciales de 2024.

Pérez Garibay aseguró que ya cuenta con el respaldo de la iniciativa privada para hacer realidad un segundo Gran Premio en México.

“El proyecto va muy avanzado. Llevo tres años caminando. Tenemos todo lo necesario para lograrlo. Lo único que se necesita es la firma de un presidente del país por cinco años”, señaló el papá de ‘Checo’ Pérez previo a la clasificación del Gran Premio de México 2023, que se disputó este sábado 28 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Claudia Sheinbaum va a hacer el GP de Cancún sin presupuesto federal

Además de las conversaciones con Sheinbaum, quien va al frente en las encuestas y se perfila como candidata presidencial de Morena, Antonio Pérez Garibay detalló que ya cuenta con apoyo de empresarios, aunque no dio detalles de quiénes están detrás de la propuesta.

“Claudia Sheinbaum sabe cómo hacer un Gran Premio sin presupuesto del gobierno federal, estatal o municipal … Todo con empresarios”, dijo.

El Gran Premio de la Ciudad de México ha superado su récord de asistencia por dos años consecutivos.

El papá de ‘Checo’ agregó que también está en conversaciones con Fórmula One Management (FOM) para hacer realidad el Gran Premio de Cancún a partir de 2025. “Tengo el fondo de inversión, el dinero, la tierra. Tengo el apoyo de ellos, que no me han cerrado la puerta”.

“Si, me preguntas cómo va el Gran Premio de Fórmula 1 para Jalisco, va en cero por ciento. No hay interés de nada, ni de nadie ni de la gente del dinero, ni de la gente de la tierra, ni de la FIA ni de la Fórmula 1 Cancún es la mejor marca del mundo es una gran marca”, señaló.

‘Quiero ser gobernador de Jalisco’: Antonio Pérez Garibay

El papá de ‘Checo’ también habló de sus aspiraciones políticas, puesto que busca ser candidato de Morena y gobernador de Jalisco.

Señaló que ha platicado con su hijo sobre sus aspiraciones políticas y que ambos están de acuerdo en separar sus intereses.

“Mi relación con ‘Checo’ es de respeto total. Él quiere ser campeón del mundo. Yo quiero ser gobernador de Jalisco. Son temas diferentes, pero lo que sí te digo es que México tendrá a ‘Checo’ como campeón del mundo en los próximos 10 años”