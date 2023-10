¿Quién apoyó a ‘Checo’ Pérez en su camino a Fórmula 1 tras ser vetado de competencias en México?

La historia de Sergio ‘Checo’ Pérez dentro del automovilismo no es reciente. El piloto mexicano empezó ‘picando piedra’ desde abajo hasta convertirse en la actualidad en uno de los pilotos más influyentes de Fórmula 1.

Este fin de semana ‘Checo’ regresa a su tierra con un solo propósito: ganar el GP de México en el país que lo vio nacer, aunque también fue el que le complicó un poco las cosas al inicio de su trayectoria.

Como es bien sabido, cualquier piloto que desee aspirar a Fórmula 1 debe iniciar en categorías inferiores, como el karting, donde Sergio Pérez comenzó en México desde los 6 años, compitiendo en distintos torneos y logrando resultados satisfactorios para su edad.

Después de un tiempo, cuando tenía 12 años, el tapatío fue vetado para correr aquí en México, situación que confirmó su papá, Antonio Pérez Garibay, en un encuentro con medios este viernes.

¿Por qué vetaron a ‘Checo’ de competir en México?

“¿Tú recuerdas cómo salió ‘Checo’ Pérez a los 12 años de este autódromo? ¿Alguien lo recuerda? Lo cargaron, había hecho el apodo, lo expulsaron del automovilismo. No quería volver a saber nada (del deporte) a los 12 años”, sentenció el papá del piloto el primer día del GP de México 2023.

'Checo' Pérez dejó de competir en México a los 12 años. (Mexsport)

Pérez, quien en aquel entonces estaba compitiendo en la categoría Shifters 125 de la llamada Copa México, donde Klaus Schinkel Jr. era su rival a vencer por el título y con el que, casualmente, tuvo un percance, le ‘agarró coraje’ al tapatío.

Al ser de una familia entonces influyente dentro del karting, el papá de Kalus llegó a amenazar de muerte al director de la carrera, de acuerdo con Yhacbec López, especialista y editor de F1.

Los Schinkel movieron hilos dentro de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo y por órdenes del presidente de la Comisión de Karts, ‘Checo’ fue vetado de la Serie CART en el Autódromo Hermanos Rodríguez; tampoco pudo regresar a la competencia de Easy Kart.

¿Quién descubrió y patrocinó a ‘Checo’ Pérez?

En aquel entonces, Antonio Pérez Garibay ya conocía a Carlos Slim Domit y lo que ‘Checo’ estaba pasando, por lo que, al ver aquella injusticia, decidió convertirse en su patrocinador.

Carlos Slim Domit apoyó a 'Checo' Pérez desde sus inicios. (Cuartoscuro / Guillermo Perea)

El papá del piloto mexicano también mencionó este viernes el nombre de ‘Pepe’ Sánchez como clave en la carrera de su hijo.

“Si no hubiera sido por Pepe Sánchez, lo que le hicieron a ‘Checo’, volvemos a lo mismo: a lo mejor ‘Checo’ seguiría corriendo go karts aquí en México, porque después de lo que le hizo Pepe Sánchez, al siguiente día me habló Carlos Slim para contratar a ‘Checo’. ¡Perfecto! ¿Ves cómo se resurge? Eso fue a los 12 años”, dijo el partidario de Morena.