‘Checo’ Pérez asegura que no es el único piloto con altibajos en F1: ‘Quizá no sea tan notorio’

Este fin de semana regresa a nuestro país el Gran Premio de la Ciudad de México, donde Sergio ‘Checo’ Pérez correrá en casa y busca ganar su primer trofeo en el país que lo vio nacer.

Sin embargo, la temporada actual de Fórmula 1 ha sido criticado por prensa internacional y algunas figuras del deporte motor gracias a los altibajos que ha sufrido el piloto de Red Bull, pese a que, en realidad, sus resultados son similares a los de la pasada (al menos hasta ahora).

‘Checo’ Pérez habla de sus altibajos en F1

Previo a que el GP de México 2023 dé comienzo, el piloto tapatío se reunió con algunos miembros de prensa para conversar sobre cómo ha sido para él la actual temporada de F1, donde a pesar de los altibajos, siente que es especial gracias al apoyo de sus seguidores.

“Creo que este año va a ser muy especial. Los fans han estado conmigo, sin duda ha sido una temporada de muchos altibajos donde no he estado al 100 por ciento con mi auto y eso pasa con muchos pilotos durante sus carreras”, aseguró Pérez.

'Checo' Pérez dijo que ha afrontado los altibajos de la temporada enfocándose en cosas importantes. (Foto: Nayeli Reyes)

También se sinceró sobre el nivel de presión que ha tenido en las últimas carreras, a pesar de que no es el único piloto que no se ha sentido totalmente a gusto con su monoplaza.

“Lo hemos visto con muchos pilotos, pero quizá no sea tan notorio o quizá no sea tan grande; este año ha sido inmenso del nivel de presión que ha habido. Pero tengo confianza en que estamos de vuelta y este fin de semana lo vamos a poder mostrar”, sentenció.

¿Cómo ha lidiado ‘Checo’ Pérez con los altibajos de la temporada?

El compañero de Max Verstappen dijo que, si bien se ha sentido muy presionado en la actual temporada de Fórmula 1, él prefiere darle prioridad a las situaciones que puede controlar, porque lo demás significa una pérdida de tiempo.

“(Lo he enfrentado) con trabajo, me he enfocado en las cosas que puedo controlar. Creo que eso es importante, ¿no? Enfocarte en las cosas que tú puedes cambiar, y en lo demás, no perder el tiempo”.

‘Checo’ Pérez habla sobre afición de F1 en México

Desde el regreso de la F1esta a México, el GP que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez es uno de los más relevantes de la temporada ya que las tradiciones mexicanas están a flor de piel por la celebración de Día de Muertos y se ‘mezclan’ con el evento.

'Checo' Pérez considera que el GP de México es el mejor del mundo. (Foto: Nayeli Reyes)

Además, el papel de los aficionados a Fórmula 1 en México es fundamental, de acuerdo con el hijo de Antonio Pérez Garay. El respeto con el que se manejan también resulta esencial para que el evento se disfrute por todos los asistentes nacionales y extranjeros, y espera que eso siga vigente.

“Yo solo quiero que México siga siendo el mejor Gran Premio del mundo, y eso es gracias a la afición por cómo se ha comportado en los últimos años y que eso siga, que sigamos disfrutando del deporte, porque a final de cuentas no hay que olvidarnos que esto solo es un deporte, entonces al final del día sí hay muchas pasiones dentro de la vista, pero todo se queda ahí”, señaló el 11 de Red Bull.