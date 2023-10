‘Checo’ Pérez vs. Verstappen: 5 momentos de la temporada en los que han demostrado ‘rivalidad’

Los actuales pilotos de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen, han realizado a lo largo de la temporada una serie de declaraciones el uno sobre el otro, aunque algunas de ellas apuntarían a que existe una rivalidad entre ellos.

Aunque en más de una ocasión ‘Checo’ ha salido a desmentir que se lleven mal e incluso felicitó a su compañero por ganar (matemáticamente) el tricampeonato de Fórmula 1, lo cierto es que también han existido rencillas entre ellos.

Ya sean comentarios más personales o indirectas, estos son algunos de los momentos durante la actual temporada de Fórmula 1 en los que Red Bull ha vivido tensión gracias a sus pilotos.

‘La prioridad es ganarle a tu compañero’: Max Verstappen

Una de las más recientes se dio durante una entrevista que ofreció Max a Formule 1 de Países Bajos, aseguró que, para él, la prioridad no es batir récords, sino ganarle a su compañero de escudería, en una clara referencia a ‘Checo’.

“Al final esos récords no me interesan. Me da igual batir muchos o pocos récords. No entré a la F1 para batir récords, entré para ganar (…) Hay otras cosas que son importantes para mí, por ejemplo que siempre tienes que vencer a tu compañero, eso es y sigue siendo lo más importante y eso va bastante bien”, explicó al medio neerlandés.

Max Verstappen ganó por tercera vez consecutiva el campeonato de Fórmula 1. (EFE)

Sus declaraciones se dieron antes del GP de Qatar, mismo donde ganó el tricampeonato de Fórmula 1 en la carrera sprint y ‘Checo’ sufrió un abandono tras choque de Esteban Ocon.

Max Verstappen veía en ‘Checo’ a ‘su único rival

Apenas se iba a llevar a cabo el Gran Premio de Australia, tercera carrera de la temporada, cuando el piloto neerlandés hizo una serie de declaraciones para Sky Italia después del primer día de prácticas.

En las mismas, aseguró que solo veía un rival a lo largo de la temporada, y este era nada más y nada menos que ‘Checo’ Pérez. ¿El motivo? La igualdad de condiciones en que se encontraban ambos pilotos al poseer el mismo coche.

“Creo que ‘Checo’ es mi único rival en este momento. Tenemos el mismo auto, así que ambos podemos mejorar (…) Esto puede cambiar a lo largo de la temporada, pero es el único que ahora mismo puede hacerme pasar un mal rato durante la carrera”, aseguró.

'Checo' Pérez y Max Verstappen son compañeros de equipo en Red Bull, escudería ganadora del campeonato de constructores este 2023. (EFE)

Helmut Marko ‘pica la cresta’ entre ‘Checo’ y Verstappen

Apenas unas semanas después, el polémico asesor de Red Bull, que en más de una ocasión se ha expresado despectivamente de ‘Checo’ Pérez, aseguró que el mexicano nunca fue competencia para Max Verstappen, esto después del Gran Premio de Mónaco.

“La lucha por el Mundial ha llegado a su fin. La realidad es que Max nunca ha visto a ‘Checo’ como una amenaza”, aseguró en una entrevista para OE24 Sport.

“Los críticos dicen que la perfección de Verstappen y Red Bull está destruyendo la F1, pero por favor, no nos culpen de que los demás no puedan desarrollar más sus autos”, agregó en aquella ocasión.

Helmut Marko ha sido gran crítico de 'Checo' Pérez esta temporada. (Foto: Mexsport)

Verstappen se puso agresivo con ‘Checo’ en plena carrera

Durante la carrera sprint del GP de Austria, los monoplazas de Max y ‘Checo’ se acercaron demasiado tras un agresivo arranque, lo que provocó desconcierto en ambos pilotos.

El neerlandés gritó por audio: “Me empujó, ¿qué le pasa?”. Poco después Pérez le respondió también muy serio: “¿Qué le pasa a Max?”.

Después de la carrera, ‘Mad Max’ aseguró que el incidente con su compañero sí le afectó. “Me forzó a irme hacia el pasto y al final de cuentas, lo que teníamos que hacer era correr uno contra otro”, explicó a FOX Sports.

'Checo' Pérez y Max Verstappen tuvieron un acercamiento peligroso en la temporada. (Foto: EFE)

Max Verstappen ‘peluseó’ a ‘Checo Pérez

Cuando la mala racha de Pérez empezó a hacerse evidente, le preguntaron en una conferencia de prensa a Verstappen si el hecho de que su compañero estuviera fallando constantemente le afectaba al equipo, que en ese entonces seguía peleando por el campeonato de pilotos.

“Tienes que preguntarle a Helmut o Christian sobre eso. Pero sí, por supuesto que también estamos luchando por el campeonato por equipos”, mencionó.

Max Verstappen no creía que 'Checo' Pérez aportara a Red Bull para ganar el campeonato de constructores. (EFE / Cuartoscuro)

Posteriormente, hizo un comentario asegurando que él podía ‘cargar’ con todo el equipo, y no necesitaba el apoyo del piloto mexicano. “¡Pero creo que de momento puedo hacerlo solo!”, señaló entre risas, dando a entender que no necesitaba el apoyo de Pérez para conseguir el título por Red Bull.