Horner habla del desempeño de ‘Checo’ Pérez en el GP de Qatar: ‘No estamos viendo lo mejor de Sergio’

“Necesitamos tener una conversación con ‘Checo’”, explicó Christian Horner, director de la escudería de Red Bull, sobre el desempeño del piloto Sergio Pérez durante el Gran Premio de Qatar, en el que quedó en décimo lugar.

El pasado 8 de octubre, la Fórmula Uno celebró la carrera número 17 de su actual temporada en el Circuito Internacional de Losail. El evento culminó con la victoria de Max Verstappen en primer lugar, seguido de Oscar Piastri en segundo y Lando Norris en tercero.

A lo largo del Gran Premio de Qatar, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien es la mancuerna de Max Verstappen en Red Bull, sufrió choques y tres sanciones por los límites de pista. Es por ello que solamente consiguió un punto para el campeonato de pilotos.

Los circuitos de la F1 cuenta con los límites de pista, conocidos como ‘track limits’ en inglés, que se trata de áreas delimitadas en las que los pilotos deben mantener su monoplaza dentro durante las vueltas y maniobras que realizan.

“(La carrera) ha sido durísima en la parte física... y dura también con visibilidad. Cuando me pasaba los límites no era muy consciente de dónde ponía el auto”, explicó el piloto mexicano a Fox Sports.

Actualmente, ‘Checo’ Pérez se encuentra en el segundo lugar del campeonato de pilotos con 224 puntos, le sigue Lewis Hamilton con solamente 30 puntos de diferencia y con quien se encuentra peleando el subcampeonato.

Sergio 'Checo' Pérez no consiguió subir al podio del Gran Premio de Qatar. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Christian Horner sobre ‘Checo’ Pérez?

Tras la carrera, el expiloto Christian Horner fue abordado por una reportera de F1 TV, que le preguntó sobre el desempeño de Sergio Pérez en la carrera:

“Creo que necesitamos tener una conversación con ‘Checo’ después de la carrera para entender que fue lo que causó que tuviera los límites de pista. Fue una carrera difícil, un fin de semana complicado, realmente”.

La cabeza de Red Bull aseguró que la escudería continuará dándole su apoyo a Sergio Pérez, quien no sube al podio desde el Gran Premio de Italia.

Christian Horner y Checo Pérez Christian Horner se pronunció ante el desempeño de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Qatar 2023. (EFE)

“Continuaremos dándole todo nuestro apoyo para que regrese a estar ahí arriba. Afortunadamente, Lewis no anotó el día de hoy, Fernando no anotó fuertemente”, comentó Horner y puntualizó lo siguiente sobre ‘Checo’ Pérez: “Sigue siendo el segundo lugar en el campeonato, pero necesitamos urgentemente que encuentre su forma”.

Asimismo, Christian Horner fue abordado por Sky Sports para hablar sobre el desempeño de ‘Checo’ Pérez a lo largo de la carrera de Qatar.

“Tenemos un contrato con Sergio y estamos determinados. No estamos viendo lo mejor de Sergio y necesitamos ver que es lo que está causando este desliz en su desempeño. Vamos a apoyarlo lo más que podamos para conseguir eso”.

Horner puntualizó su comentario asegurando lo siguiente: “Desde que dejamos las carreras en Europa, algo no ha hecho ‘click’ con Sergio”.

La siguiente competencia será en el Circuito de las Américas de Estados Unidos el próximo 22 de octubre. Por medio de Instagram, ‘Checo’ Pérez aseguró que se recuperará con las siguientes carreras que quedan:

“Pensemos en el cierre, aún hay cinco carreras muy importantes y vamos a regresar”.

En diversas ocasiones, Christian Horner ha hablado sobre 'Checo' Pérez. (Cuartoscuro / EFE)

¿Qué problemas tuvo ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Qatar?

Se podría decir que ‘Checo’ Pérez comenzó el Gran Premio de Qatar con el pie izquierdo, ya que el pasado viernes fue eliminado en la Q2 dentro de la jornada de clasificación por exceder los límites.

Ese día, Pérez aseguró en declaraciones a Fox Sports que presentaba algunas molestias con su monoplaza: “Tengo muchísimo under, se me va mucho en la parte del frente, pero es en el único lado donde lo tengo. En todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto, entonces no lo puedo solucionar”.

Sergio 'Checo' Pérez terminó en el lugar 18 de la carrera sprint del GP de Qatar tras un choque. (Foto: EFE)

Al día siguiente, durante la carrera sprint, el piloto de Red Bull sufrió un choque al estar en medio de una colisión entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon. También fue penalizado antes del GP de Qatar por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por irregularidades en la reparación de su vehículo.

Tras la carrera del domingo, ‘Checo’ sufrió de tres sanciones por haber excedido los límites del Circuito Internacional de Losail, esto ocasionó que de la novena posición terminará en décimo lugar.