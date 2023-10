‘Checo’ Pérez explica su eliminación en Q2 del GP de Qatar: ‘No he podido tener un balance ideal’

Luego de que el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez fuera eliminado en la Q2 dentro de la jornada de clasificación en el GP de Qatar al eliminarle su última vuelta al exceder los límites en el circuito de Lusail, el mexicano explicó las fallas en su monoplaza de la escudería Red Bull.

Con molestia, aseguró que “no he podido tener un balance ideal” mientras su compañero Max Verstappen obtuvo una nueva pole position en su carrera en la Fórmula 1, mientras que él saldrá desde el lugar 13 en la parrilla de salida este domingo.

“Tengo muchísimo under, se me va mucho en la parte del frente, pero es en el único lado donde lo tengo. En todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto, entonces no lo puedo solucionar”, explicó a Fox Sports.

El tapatío sabe que la carrera –este fin de semana es fecha sprint, lo que les puede dar hasta 8 puntos extra– es diferente, por lo que confía en que el equipo pueda hacer algo con el alerón para solucionar sus problemas. “Los milímetros aquí no nos ayudaron el día de hoy con una pista tan complicada”, añadió.

'Checo' Pérez fue eliminado en la clasificación del GP de Qatar. (Foto: EFE)

‘Checo’ Pérez habla de los límites de pista

Pérez señaló que fue “una pena” lo que sucedió en la que consideró una pista complicada. Asimismo, expresó que se perdía tiempo, por lo que contó que durante la reunión de pilotos se conversó “que no había necesidad de vigilar los track limits porque es pérdida de tiempo”.

Actualmente, ‘Checo’ es segundo lugar del campeonato seguido por Lewis Hamilton (Mercedes), a quien le lleva 33 puntos. Por su parte, tiene una diferencia de 177 unidades menos que el líder Verstappen.

El neerlandés solo necesita sumar 3 puntos este sábado para celebrar anticipadamente su tercer título consecutivo en la máxima categoría del automovilismo.