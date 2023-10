‘Checo’ Pérez explica su ‘lluvia’ de sanciones en GP de Qatar: ‘No era consciente de dónde ponía el auto’

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez vivió un fin de semana bastante complicado en el Gran Premio de Qatar, fecha número 17 del mundial de Fórmula Uno, donde fue chocado y sancionado a lo largo de los 3 días de actividades en el Circuito Internacional de Losail.

Mientras tanto, su compañero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó la pole position, subió al podio en la sprint, se coronó (matemáticamente) campeón de la temporada por tercera vez consecutiva y, además, ganó la carrera de este domingo.

Fue un día caótico, marcado por múltiples sanciones y el calor, incluso Logan Sargeant tuvo que abandonar luego de que comunicó que se sentía mal y tenía ganas de vomitar; Fernando Alonso también se quejó por la elevada temperatura dentro del monoplaza.

Además, hubo una condición extraordinaria de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) por razones de seguridad: los neumáticos no podían tener una duración superior a 18 vueltas, por lo que cada piloto tuvo que hacer un mínimo de tres paradas para cambiar neumáticos.

Resultados del Gran Premio de Qatar 2023. Más tarde 'Checo' descendió a la P10 por una sanción.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre el GP de Qatar?

“(La carrera) ha sido durísima en la parte física... y dura también con visibilidad. Cuando me pasaba los límites no era muy consciente de dónde ponía el auto. Creo que con la luz y con lo bajo que iba el auto, tuve muchos problemas con las penalizaciones de hoy, eso nos perjudicó muchísimo”, explicó ‘Checo’ Fox Sports luego de finalizar la carrera en décimo lugar y sumar solo un punto.

El mexicano llegó a rodar tercero durante la carrera, pero terminó en la posición 10, agregó que le perjudicó mucho el haber empezado este domingo con los neumáticos duros, ya que no tenía agarre:

“Prácticamente, no tuve vueltas con el neumático duro... aparentemente era el mejor; y bueno, con la estratega tan limitada que teníamos que hacer hoy fue una carrera muy complicada”.

LAS REACCIONES DE CHECO PÉREZ🗣️



EL piloto mexicano señala lo difícil que fue la carrera en la parte física y la poca visibilidad que hay.



Habló sobre los neumáticos y sus penalizaciones#F1xFSMX pic.twitter.com/15A7XwnZVE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 8, 2023

El tapatío agregó en Instagram: “Un fin de semana en el que nada nos salió. Antes que nada quiero agradecer mucho a todo mi equipo por dejar listo mi auto a tiempo. Tenemos los mejores mecánicos del mundo .A pensar en el cierre, que aún quedan 5 carreras muy importantes y vamos a regresar.”

¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en el GP de Qatar 2023?

Eliminado en la Q2

La ‘serie de eventos desafortunados’ de ‘Checo’ Pérez comenzó el pasado viernes, cuando fue eliminado en la Q2 dentro de la jornada de clasificación, ya que le eliminaron su última vuelta al exceder los límites en el circuito de Lusail.

Desde ese día explicó con molestia, en declaraciones a Fox Sports, que no lograba mantener el balance de su monoplaza en una pista tan complicada: “Tengo muchísimo under, se me va mucho en la parte del frente, pero es en el único lado donde lo tengo. En todo lo demás batallo mucho con la parte trasera del auto, entonces no lo puedo solucionar”.

Chocado en la sprint

El sábado, Pérez tuvo que abandonar la carrera sprint luego de que fue sacado de la pista al estar en medio de una colisión entre Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, lo cual le dejó poco espacio de maniobra y causó un safety car.

“Ocon se vino contra mí... (Hubo) mucho daño en mi auto, desafortunadamente muchísimos daños. Veremos si no hay más problemas por estos daños”, señaló preocupado Pérez a Fox Sports.

Penalidad antes de la carrera

Pérez comenzaría la carrera de este domingo desde la P13, sino desde el pitlane, ya que fue penalizado por la Federación Internacional del Auto (FIA) debido a irregularidades en la reparación de su monoplaza.

Tras el choque con Ocon, Red Bull no pudo reparar el sidepod y el suelo del monoplaza de ‘Checo’, así que hicieron un segundo chasis sin la supervisión de la FIA, por lo que se consideró un tercer automóvil disponible para la competencia.

Sanciones por límites de pista

Durante la carrera, el tapatío no consiguió remontar desde el pitlane hasta el podio luego de dos sanciones por exceder los límites del Circuito Internacional de Losail.

Aunque al pasar la bandera a cuadros era noveno, cinco minutos después se anunció que cayó al décimo lugar por una tercera penalización por la misma razón... los límites de pista.

¿Cómo va ‘Checo’ Pérez en el campeonato de pilotos?

Pérez sigue apuntando al subcampeonato, pero con una ventaja de solo 30 puntos sobre Lewis Hamilton, quien si hoy no hubiera chocado y abandonado en la vuelta 1, pudo haber reducido esa distancia con el mexicano.