‘Checo’ Pérez habla del desempeño de Max Verstappen en F1: ‘Va al límite todo el tiempo’

La temporada 2023 de Fórmula 1 está a punto de iniciar la recta final, con Max Verstappen a punto de convertirse en tricampeón del mundo y ‘Checo’ Pérez, entre altibajos en cuanto a su rendimiento y algunas situaciones personales, como el nacimiento de su cuarta hija.

El piloto mexicano ha sido severamente criticado por resultados negativos en carreras y clasificaciones, que comprenden abandonos y sitios alejados del podio, donde Verstappen ha estado prácticamente toda la temporada; en primer lugar en la mayoría de las carreras.

Ahora, el mismo ‘Checo’ reconoció que su compañero de escudería se encuentra en un nivel de competencia que no había visto, por lo que a veces le resulta complicado seguirle el ritmo.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez de Max Verstappen?

Durante un segmento de ‘True Driver’, de DAZN F1, el piloto jalisciense admitió que no ha logrado igualar el rendimiento de su compañero, mismo que no había visto en ningún otro piloto en toda su carrera dentro de Fórmula 1.

“Creo que el nivel de Max Verstappen se ha mantenido ahí y yo no he podido. Está piloteando a un nivel que yo no había visto en la Fórmula 1 desde que estoy aquí. No comete errores y realmente va al límite todo el tiempo”, compartió Pérez.

'Checo' Pérez ha tenido carreras y clasificaciones complicadas en 2023. (Foto: Facebook/@sergioperezf1 / Mark Thompson/Getty Images)

De igual forma, reconoció lo complicado que es estar en Red Bull, sobre todo con un compañero como el neerlandés, pues la presión se siente al doble.

“Han habido momentos duros... No es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil”, agregó.

‘Checo Pérez’, dispuesto a aprender de sus errores

En la misma plática, Sergio Pérez aseguró que el automovilismo es un deporte con el que cada día se aprenden cosas nuevas, por lo que sus errores y aciertos los toma como enseñanza y motivación.

“Cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, todo el tiempo estás aprendiendo cosa, y creo que lo más importante es que no dejes de aprender. Hay errores que has tenido y que sigues teniendo, y que hay que aprender de ellos”, finalizó.