Gran Premio ‘salado’: ¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en Japón? Todo lo que le salió mal al mexicano

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una carrera de pesadilla en el Circuito de Suzuka: aunque su equipo Red Bull celebró su sexto título (el segundo consecutivo) en el Campeonato de Constructores con la victoria de Max Verstappen, el mexicano abandonó la carrera tras dos choques y dos sanciones, aunque llamó la atención por regresar a la pista para volver a abandonar.

“Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato”, aseguró el tapatío a Fox Sports.

Red Bull ha ganado 15 de las 16 carreras disputadas, 13 de las cuales son de Max Verstappen, quien está a punto de asegurar el campeonato de pilotos, posiblemente en Qatar, e iguala en triunfos por temporada a Michael Schumacher con Ferrari en 2004 y Sebastian Vettel, también con Red Bull, en 2013.

Las otras dos victorias de Red Bull fueron de Sergio Pérez, en Arabia Saudí y Azerbaiyán, la segunda y cuarta carrera de un campeonato, luego de las cuales ha tenido una mala racha.

¿Como quedó ‘Checo Pérez en Japón?

En Suzuka, esta vez fueron los McLaren quienes completaron el podio al lado de Verstappen: el británico Lando Norris, quien finalizó segundo por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri.

Pérez no sumó puntos, ya que abandonó la carrera tras dos choques.

Este Gran Premio de Japón se caracterizó por varios abandonos, además de ‘Checo’, tampoco terminaron la carrera Alex Albon, Logan Sargeant, Lance Stroll y Valtteri Bottas.

¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Japón?

Mientras Verstappen consideró que fue una carrera “bastante fácil”, el regreso a la pista de Suzuka en este Gran Premio fue muy distinto para ‘Checo’.

Toque con Hamilton

A diferencia del año pasado, cuando Pérez subió al podio en segundo lugar, esta vez tuvo que ir a pits cuando apenas había iniciado la carrera, para cambiar el frente de su automóvil tras tener un toque con Lewis Hamilton.

“Una salida complicada porque desde que solté el embrague empecé a patinar, porque los neumáticos se enfriaron bastante, no tuve nada de tracción y, luego, llegando a la primera curva, me hicieron sándwich Sainz y Hamilton y me quedé en medio”, comentó Pérez.

Toque con Magnussen

El tapatío de Red Bull, que había comenzado el quinto sitio de la parrilla, cayó hasta la posición 18 luego de ello, pero fue remontando y se acercó a la zona de puntos... hasta que intentó pasar a Kevin Magnussen.

Cuando quiso pasar al Hass para conseguir la P11, Pérez tuvo otro toque con él que lo hizo hacer un trompo, lo que causó un Virtual Safety Car y le causó al mexicano otra sanción de 5 segundos.

Así, con su Red Bull dañado, apenas en la vuelta 13, ‘Checo’ tuvo que ir de nuevo a boxes para cambiar el alerón y cumplir una penalización de 5 segundos por adelantar autos al salir del pitlane durante el Safety Car

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir a Magnussen en las curvas rápidas, sabía que lo tenía que intentar en la lenta. Cuando me metí ya no tuve más espacio y toqué a Magnussen. Fue totalmente mi culpa”, agregó el mexicano.

CHECO EXPLICA LO QUE OCURRIÓ 😔



El mexicano contó qué pasó con sus incidentes en la carrera ya acepta su culpa en el choque contra Magnussen.



Pese a eso, dice que es un buen día para el equipo y consolidar el campeonato de constructores.



La entrevista con @diegofmejia pic.twitter.com/cLhAKxo7EJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 24, 2023

¿Por qué Sergio Pérez abandonó el GP de Japón y luego regresó a la pista?

Debido al toque con Magnussen, Pérez abandonó la carrera tras 15 vueltas; sin embargo, para sorpresa de todos, Pérez regresó un rato después a los boxes, ya que pese a tener 20 vueltas perdidas, Red Bull lo llamó de nuevo a la pista par que diera las vueltas mínimas que requería con el objetivo de clasificar en la carrera y además para cumplir la sanción de 5 segundos.

De no haber sido así, Pérez habría tenido que cumplir esta sanción en el Gran Premio de Qatar.

Según el Reglamento Deportivo de la FIA, si el piloto no puede cumplir la penalización debido a que se retira de la carrera, “los comisarios pueden imponer una penalización de posiciones en parrilla al piloto en su siguiente carrera”.

Por ello, ‘Checo’ volvió a la pista en la vuelta 40, paró en boxes, cumplió sus 5 segundos de castigo y Red Bull por fin le dijo que retirara el coche.