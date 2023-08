Por la octava: Lewis Hamilton renueva contrato y correrá con Mercedes hasta 2025

El británico Lewis Hamilton ha renovado su contrato con el equipo Mercedes hasta 2025, por lo que continuará con la escudería en la que ha conquistado seis de los siete campeonatos del mundo que tiene.

Hamilton, cuyo contrato vencía al término de esta temporada, correrá para Mercedes en 2024 y 2025, intentando superar el récord de siete mundiales que posee Michael Schumacher.

Con Mercedes, Hamilton ha logrado 82 triunfos y 78 ‘poles position’ en los once años que ha estado con la escudería. Con este contrato, el británico se asegura continuar en el Gran Circo hasta por lo menos su 40 cumpleaños.

“Nuestro sueño cada día es ser los mejores y es a lo que nos hemos dedicado en la pasada década. Estar en el top no es algo que pase de la noche a la mañana o en un periodo corto de tiempo. Necesita compromiso, trabajo duro y dedicación, y ha sido un honor ganarnos un hueco en los libros de historia con este increíble equipo. Nunca hemos tenido tantas ganas por ganar”, dijo Hamilton en un comunicado.

Hamilton marcha en cuarta posición del campeonato de pilotos 2023, con 156 puntos, a ocho de Fernando Alonso, tercero, y muy lejos de los 339 que ha logrado Max Verstappen, dominador absoluto de la categoría. Esta temporada, el británico ha logrado una ‘pole’ y dos pódiums.

En el campeonato de constructores, Mercedes, que también ha renovado a George Russell, es segunda, con 255 puntos, lejos de Red Bull, que tiene 540 y es líder destacado.

Hamilton le tira a ‘Checo’ Pérez

El británico es otro piloto -como Nico Rosberg y Jaime Alguersuari- que asegura que Sergio Pérez no aprovecha el máximo potencial de su auto -aunque el tapatío les ha respondido que ‘el 90 por ciento se hundirían’ junto a Verstappen.

A pesar de que hay personas -como Arturo Elías Ayub- que sospechan que el auto de Verstappen no es igual al de ‘Checo’ Pérez, Hamilton admite que le gustaría tener el RB19 del mexicano y desafiaría más que él al neerlandés.

“¿Si me gustaría ser tan rápido como él [Verstappen]? ¡Por supuesto! ¿Que me gustaría tener un coche tan rápido como el suyo? ¡Por supuesto!”, dijo a Motorsport. “Si yo estuviera en el coche de Sergio [Pérez], Max no estaría teniendo el mismo buen momento que está teniendo ahora”.