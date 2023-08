Hamilton le tira a ‘Checo’ Pérez: ‘Si tuviera su auto, Verstappen no estaría tan bien’

La supremacía de Max Verstappen ha sido tan aplastante esta temporada que la sensación imperante es que ha conquistado su tercer campeonato de Formula 1, pese a que faltan 10 carreras. Sin embargo, Lewis Hamilton asegura que esto no sería así si él tuviera el coche de Sergio Pérez.

Verstappen ha ganado 10 de las 12 carreras que se han escenificado, así como un par de sprints -el resto las ganó ‘Checo’ Pérez- y tiene una ventaja de 125 puntos sobre el mexicano en el campeonato.

Verstappen Max Verstappen celebra su victoria en el podio del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. (Geert Vanden Wijngaert/AP)

Mientras que Hamilton, acostumbrado a las victorias, no gana una carrera desde en GP de Arabia Saudita 2021, año en el que perdió el campeonato con Verstappen tras una reñida temporada.

Este 2023, el heptacampeón de F1 se ha conformado con cuatro podios (dos segundos lugares y dos terceros), además de arrebatarle la pole position a Verstappen en el GP de Hungría.

Esto dijo Hamilton del auto de ‘Checo’ Pérez

El británico es otro piloto -como Nico Rosberg y Jaime Alguersuari- que asegura que Sergio Pérez no aprovecha el máximo potencial de su auto -aunque el tapatío les ha respondido que ‘el 90 por ciento se hundirían’ junto a Verstappen.

A pesar de que hay personas -como Arturo Elías Ayub- que sospechan que el auto de Verstappen no es igual al de ‘Checo’ Pérez, Hamilton admite que le gustaría tener el RB19 del mexicano y desafiaría más que él al neerlandés.

“¿Si me gustaría ser tan rápido como él [Verstappen]? ¡Por supuesto! ¿Que me gustaría tener un coche tan rápido como el suyo? ¡Por supuesto!”, dijo a Motorsport. “Si yo estuviera en el coche de Sergio [Pérez], Max no estaría teniendo el mismo buen momento que está teniendo ahora”.

Hamilton desea un auto tan rápido como el de Checo. (FOTO: EFE)

Esta no es la primera vez que el heptacampeón de F1 envidia el auto de Red Bull Racing, ya que al inicio de la temporada, cuando Verstappen remontó desde la posición 15 hasta la segunda en el GP de Arabia, Hamilton dijo que “el RB19 es el coche más rápido que he visto nunca”.

“Creo que cuando nosotros [Mercedes] éramos rápidos, no éramos tan rápidos. Creo que es el coche más rápido que he visto, especialmente comparado con el resto”, dijo el británico ante reporteros. “No sé cómo ni por qué, pero [Verstappen] me pasó con mucha velocidad. Ni siquiera me molesté en taparle porque la diferencia de velocidad era enorme”.

Sin embargo, el español Fernando Alonso le recordó a Hamilton que el Mercedes que dominó la F1 entre 2014 y 2020 era quizá superior en dominio al RB19 actual.

“Estoy totalmente en desacuerdo. Yo terminé a 20 segundos de ‘Checo’ y Max. Él y Rosberg estuvieron a un minuto del resto en 2014 y 2015. Y encima, protegían el motor y bajaban el rendimiento. Tiene poca memoria, se está haciendo viejo”, aseguró Alonso.