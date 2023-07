Rosberg y Alguersuari critican a ‘Checo’ Pérez; ‘No hubiera durado un año en la academia’

Siguen lloviéndole críticas a Sergio ‘Checo’ Pérez por su desempeño en las últimas cinco carreras de Fórmula 1 y ahora fueron los expilotos Nico Rosberg y Jaime Alguersuari quienes cuestionaron su capacidad y pusieron en duda su continuidad en Red Bull Racing.

‘Checo’ suma solo un podio y no ha superado la Q2 en las últimas cinco carreras. Aunque Daniel Ricciado peleará su asiento, su equipo lo respalda y considera que sólo atraviesa una mala racha.

“Es verdad que he tenido algunas malas carreras, pero aún queda toda la temporada por delante”, admitió ‘Checo’ para EFE hace unos días. “No estoy segundo del campeonato por milagro. Es porque he ganado carreras”.

¿Qué dijo Nico Rosberg de ‘Checo’ Pérez?

El expiloto alemán Nico Rosberg volvió a criticar a Sergio Pérez -pero esta vez no estuvo Christian Horner para defender al mexicano- y opinó que Red Bull Racing “puede ganar todo” con un solo piloto (Max Verstappen), pero no tiene “una segunda opción competitiva”.

“Parece que pueden ganar todos los Grandes Premios del campeonato, sin duda. La dificultad es que, de momento, solo hay un piloto que puede ganar todas las carreras, el otro siempre va detrás con muchas dificultades”, comentó en palabras retomadas por Motorsport.

Nico Rosberg fue campeón de F1 en 2016. (María Martínez)

No obstante, el campeón de F1 en 2016 y subcampeón en 2014 y 2015 admitió que es difícil para ‘Checo’ estar cerca del nivel de Verstappen ya que el neerlandés probablemente será uno de los mejores cinco o seis pilotos de la historia junto a Ayrton Senna, Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

“Conozco bien a Sergio Pérez y es un buen piloto, pero no puede estar cerca de Max porque es difícil aceptar mentalmente que el otro es mejor que tú”, comentó Rosberg. “Lo sé bien porque me pasó lo mismo con Lewis Hamilton; yo tenía la dificultad de correr contra un piloto muy rápido”.

¿Qué dijo Jaime Alguersuari de ‘Checo’ Pérez?

Quien fue más severo con el tapatío es el expiloto español Jaime Alguersuari, quien formó parte de la academia de Red Bull Racing y asegura que ‘Checo’ no hubiera durado ni un año ahí.

“Tenemos que tener claro que ‘Checo’ nunca estuvo en el equipo junior. Si lo hubiera estado, y considerando cómo Helmut Marko (encargado de la academia de Red Bull Racing) juzga a los pilotos, no hubiera durado un año”, opinó para Sky Sports F1.

Sergio 'Checo' Pérez ha ganado dos carreras en 2023. (Foto: EFE / Christian Bruna)

Alguersuari, quien en 46 GPs nunca subió al podio y sumó solo 31 puntos, considera que ‘Checo’ es piloto de Red Bull porque la academia de jóvenes pilotos de la escudería fracasó y además con el auto que tiene debería ser más competitivo.

“Tiene un auto ganador, tiene que usarlo y exprimirlo al máximo. No es lógico que sea siempre medio segundo o siete décimas más lento cuando tu compañero de equipo está ganando todas las carreras”, mencionó Alguersuari. “Al menos tiene que estar en el podio, y no que en tu mejor día subas al podio. Hay muchos pilotos en la parrilla que podrían estar mucho más cerca de Max”.

Exjefa de estrategias de Racing Point defiende a ‘Checo’

Bernie Collins, exjefa de estrategia en Racing Point y Aston Martin, opinó que los malos resultados de Sergio Pérez en las últimas cinco carreras no son culpa solamente del mexicano, también de su equipo por fallas en comunicación y estrategias.

“Esta semana (por Silverstone), por lo que he podido ver, hay una discrepancia entre el equipo de estrategia y el piloto. Creo que estuvo detenido al final del pitlane durante mucho tiempo”, comentó en Sky Sports, donde trabaja ahora como analista.

“Creo que históricamente ‘Checo’ no ha sido el mejor para clasificar, ha sido más adecuado para la carrera, haciendo que los neumáticos funcionen y la gestión de cualquier estrategia que se haga. Así que hay una combinación de cosas que tienen que ver ahora”, añadió Collins.