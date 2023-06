Horner defiende a ‘Checo’ Pérez de crítica del excampeón Nico Rosberg; ‘Ahora no estás a bordo’

Max Verstappen dio otro paso en busca de completar una ambiciosa barrida al ganar el Gran Premio de España de Fórmula 1 con una pasmosa facilidad.

El reinante campeón dominó avasalladoramente desde la pole y nunca fue exigido en el Circuito de Barcelona-Cataluña tras mantener a raya al Ferrari de Carlos Sainz Jr. en la primera curva.

“Es un enorme placer conducir un auto como este y demostrarlo en un día como este”, dijo Verstappen. “Ojalá podamos mantener este nivel durante el resto del año”.

Lewis Hamilton cruzó la meta segundo con su Mercedes e igualó su mejor resultado de la temporada. George Russell, al volante del otro Mercedes, completó el podio. El mexicano Sergio Pérez llegó cuarto.

“Estoy decepcionado, porque hoy pagamos el precio de una mala calificación; teníamos una buena estrategia, pero teniendo en cuenta del lugar en el que salíamos (el undécimo) esto es todo lo que pudimos hacer”, comentó ‘Checo’.

Horner defiende a ‘Checo’ de críticas de Rosberg

Christian Horner, jefe de la escudería, Red Bull Racing, defendió a Sergio Pérez de Nico Rosberg, expiloto campeón de F1 y ahora comentarista, quien criticó la actuación del mexicano en el GP de España y lo comparó con Max Verstappen.

“Christian, acabas de decir que Checo hizo una buena carrera, pero creo que tuvo bastante falta de rendimiento, especialmente en la primera parte de la carrera. ¿No es así? Quiero decir, realmente comparando con Max, hubo algunas vueltas en las que hubo bastante diferencia”, dijo el analista de Sky Sports.

Horner le imprimió un poco de tensión a la transmisión en vivo al responderle a Rosberg -quien estuvo a la sombra de Lewis Hamilton en Mercedes y fue subcampeón dos años, hasta que le ganó el campeonato en la temporada 2016.

“Eres un tipo bastante crítico. Ahora no estás en el coche, estás feliz de criticar a todos los chicos. Creo que perdió en las primeras vueltas, y no tuvo un gran comienzo”, contestó el británico. “La carrera de Checo fue cada vez más fuerte. Y ese último stint en particular, estuvo realmente volviendo muy fuerte, pero no fueron suficientes vueltas para luchar por el podio”.

Madre mia, vaya hachazo de Horner a Rosberg defendiendo a Checo Perez💀



La exhibición de Verstappen ratificó el despliegue arrasador de la clasificación el sábado. El neerlandés fijó una vuelta más rápida imposible de emular y luego se dio el gusto de ver a los demás pelearse las otras plazas en la parrilla.

Con su tercer triunfo en Barcelona, Verstappen estiró a 55 puntos la diferencia sobre ‘Checo’ Pérez en la clasificación de pilotos.

La temporada se traslada a Montreal para el Gran Premio de Canadá dentro de dos semanas.

(Con información de AP)