Horner admite que Ricciardo quiere el asiento de ‘Checo’ Pérez: ‘Es bueno tener otro piloto’

Sergio ‘Checo’ Pérez continúa sumido en un bache de resultados en la actual temporada de Fórmula 1 y su permanencia en Red Bull Racing se ha puesto en duda por especialistas y aficionados, pero no tanto por sus jefes.

El piloto mexicano suma solo un podio y no ha superado la Q2 en las últimas cinco carreras, sin embargo, él y su equipo lo ven sólo como una mala racha y no como su desempeño general.

“Es verdad que he tenido algunas malas carreras, pero aún queda toda la temporada por delante”, admitió ‘Checo’ para EFE hace unos días. “Mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo del campeonato por milagro. Es porque he ganado carreras”.

Horner respalda a ‘Checo’ para 2024

Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull Racing, considera también que Sergio Pérez sólo está en una mala racha y necesita recuperar la confianza, por lo que no contemplan por ahora reemplazarlo con Daniel Ricciardo para el resto de la temporada ni para la siguiente.

“Por el momento sólo hay algo fijo hasta el final de la temporada. Así que todavía no hay pensamientos ni expectativas para después. Le hemos cedido (a Ricciardo) a Alpha Tauri hasta final de año”, comentó en una entrevista para el podcast F1 Nation.

Horner reconoció que Ricciardo tiene la intención de recuperar su asiento en Red Bull Racing, pero no el próximo año, sino cuando ‘Checo’ termine su contrato.

“Creo que Daniel quiere competir por el asiento de Red Bull para 2025. Ese es su objetivo dorado. Creo que ve Alpha Tauri como la mejor manera de ganarse el puesto″, comentó.

”Obviamente Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez volverán a ser nuestros pilotos el próximo año. Pero, de todos modos, siempre es bueno tener talento a nuestra disposición”, alcaró.

Y sobre la destitución de Nyck de Vries en Alpha Tauri, el británico explicó que no quisieron darle más tiempo al neerlandés y mejor aprovechar la experiencia de Ricciardo.

“Nyck es un piloto muy capaz, un campeón de Fórmula E, de F2, obviamente tiene mucha experiencia, no es un piloto joven como tal desde la perspectiva de la edad. Y simplemente no vi cómo encajaba dentro del programa juvenil. Fue casi un recurso provisional”, dijo.

La próxima carrera será el Gran Premio de Hungría, en el Circuito de Hungaroring este fin de semana.