¿Qué está pasando con Kylian Mbappé? Esto sabemos del caso de presunta violación en hotel de Estocolmo

Kylian Mbappé está “atónito” por ver su nombre citado por los medios en relación a una investigación abierta en Suecia por violación, pero “tranquilo” porque “no tiene nada que reprocharse”, declaró este martes a la AFP Marie-Alix Canu-Bernard, abogada del capitán de la selección francesa.

Sin citar fuentes, varios medios suecos, incluidos los tabloides Expressen y Aftonbladet y las emisoras SVT y TV4, informaron que el futbolista del Real Madrid fue objeto de una denuncia de violación después de una visita a Estocolmo la semana pasada.

El futbolista lo calificó como ‘fake news’. En una publicación el lunes por la noche en su cuenta oficial en la red X, Mbappé escribió: “NOTICIAS FALSAS!!!” y enlazó a un artículo francés que recogía los informes suecos.

El astro francés insinuó una vinculación entre los reportes en Suecia y una audiencia en París el martes en torno a un disputa legal con el Paris Saint-German, su anterior club, por salarios impagos. “Está convirtiéndose tan predecible, en la víspera de la audiencia, por casualidad”, rezó la publicación en francés.

¿De qué acusan a Mbappé?

En respuesta a los informes de la prensa, los fiscales suecos emitieron un breve comunicado el martes, en el cual indicaron que se denunció una violación a la policía, pero no nombraron a ningún sospechoso.

“Según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre de 2024 en un hotel del centro de Estocolmo”, dice el comunicado publicado por la Fiscalía sueca.

La abogada del Mbappé desconoce si la investigación por violación abierta en Estocolmo apuntaba al atacante del Real Madrid, tal y como indicaron los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

Según Expressen, el campeón del mundo 2018 es considerado como “razonablemente sospechoso” en esta investigación, es decir, el grado de sospecha más bajo previsto en la legislación del país escandinavo.

“Hemos leído la prensa. La fiscalía de Estocolmo ha emitido un comunicado, pero no permite saber si va dirigida a Kylian Mbappé. Por tanto, no tengo suficiente información que me permita confirmar si se trata de una denuncia hacia su persona”, explicó Canu-Bernard.

La fiscal Marina Chirakova, que dirige la investigación, se negó a dar más detalles. “Por mi parte, no puedo confirmar si hay un sospechoso en el caso”, dijo a The Associated Press.

Por lo general, las autoridades suecas no hacen públicos los nombres de los sospechosos hasta que se presentan cargos o se ordena la detención preventiva de un sospechoso.

¿Cómo reaccionó Mbappé a la presunta investigación por violación que lo involucra?

La abogada Marie-Alix Canu-Bernard indicó que están redactando una denuncia por calumnias contra Kylian Mbappé, del Real Madrid: “Está atónito por escuchar que podría afectarle. Ha preferido ir a entrenar y ha pedido a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia por calumnias”.

Mbappé “no está al corriente de la amplitud de la avalancha mediática, pero está totalmente tranquilo y no entiende qué se le podría reprochar”, aseguró Canu-Bernard.

En declaraciones al canal TF1, Canu-Bernard aseguró que Mbappé “no está nunca solo” para no exponerse a situaciones de riesgo: hay un entorno de guardaespaldas y otras personas que en todo momento acompañan al jugador. “Eso excluye totalmente que pueda haber una acción reprensible por su parte (...) eso es una certeza absoluta”.