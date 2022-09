Kylian Mbappé: Revelan la ‘millonada’ que aceptó para renovar contrato con PSG

Kylian Mbappé aseguró en su momento que el dinero no fue el motivo por el que decidió renovar contrato con el Paris Saint-Germain, a pesar del interés del Real Madrid por ficharlo, pero su afirmación podría ser puesta en duda nuevamente tras conocerse el monto.

Hace unos meses, cuando se rumoraba que el delantero francés dejaría al PSG por el Real Madrid, la madre del futbolista aseguró que las ofertas de ambos clubes para su hijo eran casi idénticas.

Semanas después, Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, admitió tras renovar a Mbappé que la oferta de Real Madrid era mejor que la del club parisino, respaldando el argumento del delantero de que el proyecto deportivo fue lo que lo convenció y no el dinero.

¿Cuánto dinero ganará Mbappé en el PSG?

Ya que Kylian Mbappé renovó su contrato con el PSG y ya con la temporada 2022-23 iniciada, el periódico New York Times ha revelado las cifras que aceptó el delantero francés en su nuevo acuerdo.

Mbappé cobrará 251 millones de dólares (250 millones de euros) las siguientes tres temporadas con el Paris Saint-Germain, es decir, aproximadamente 83 mdd por año. Además, el jugador de 23 años de edad recibió como adelanto 125 mde por aceptar la renovación de su contrato.

“A donde quiera que vaya me van a dar dinero”, comentó Mbappé en entrevista con el New York Times al asegurar otra vez que no se dejó llevar por los ‘petrodólares’ del PSG parar tomar su decisión y que no descarta algún día jugar con el Real Madrid. “Tengo el sentimiento de que es como mi casa aunque nunca haya estado allí”.

Mbappé reveló su charla con presidente Macron

El campeón del mundo en 2018 dio más detalles de su charla que tuvo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien intervino para convencerlo de renovar contrato con el PSG y con quien asegura que tiene “una gran relación”.

“Me dijo que quería que me quedase: ´Eres muy importante para el país y la gente estará feliz si te quedas´, ¡Nunca imaginé que hablaría con el presidente sobre mi futuro y mi carrera!”, contó al New York Times.