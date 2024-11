‘Bien jalaaados’: ¿De qué trata ‘Presidente’, la canción del ‘Nata’ que habla del CJNG y sus lujos?

Dicen que la música no es necesario entenderla para disfrutarla. Como prueba de ello están los corridos tumbados, subgénero del regional mexicano que combina los corridos tradicionales y la música urbana.

Un nuevo trend se apoderó de las redes sociales. Personas de todas las edades aparecen a cuadro cantando: “Tenis Nike, la gorrita pa’delante, Versace los lentes, mirando para todos lados, fumándome un matagente”. Se trata de versos de ‘Presidente’, la nueva canción de Natanael Cano, Luis R. Conriquez, Gabito Ballesteros y Neton Vega, que se ha convertido en un éxito.

Al igual que el video oficial de ‘Presidente’, los jóvenes que se suben a este trend lucen ropa de marca, aparentan sacudir fajos de billetes, ir en autos de lujo o tener armas, para emular la vida de integrantes del narcotráfico.

Este tipo de trends no son nuevos. Desde hace seis años, los corridos tumbados ganaron un lugar en la música gracias a la voz de un joven sonorense de entonces 18 años. Natanael Cano salió catapultado en las listas de éxitos mundiales con canciones como ‘Bello Ángel’, ‘Madona’, ‘Giza’ y ahora su éxito sube como la espuma de nuevo con ‘Presidente’.

‘El Nata’ junto a Gabito Ballesteros, Luis R. Conriquez y Neton Vega han convertido a ‘Presidente’ en una crónica del lujo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa y peligrosa actualmente en México.

Después de ser censurada en varias plataformas, TikTok fue el más grande aliado para su difusión. Ahora, la canción lleva más de 26 millones de reproducciones en YouTube y otros 46 millones en Spotify.

‘A la orden del Tres y también del M': ¿De qué habla ‘Presidente’?

La letra de ‘Presidente’ hace referencia al crimen organizado y sus lujos. La canción, escrita por Daniel Candia, en plena crisis del narco en México, incorpora la violencia, drogas y una vida de ostentación.

Entre los primeros versos de la canción se encuentran:

Carros de mercancía directa que le mando al cliente,

Hasta en Bugatti, la cocaine llega hasta Medio Oriente,

Se me ven los LV, ya me elevé, me chin** un pase en caliente…

Segundos más tarde, la canción ‘Presidente’ hace referencia a un líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Juan Carlos Valencia González, alias ‘03′ y/o ‘El R-3’, quien es hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador del CJNG.

Pero ahí no paran las referencias al también llamado ‘Cártel de las Cuatro Letras’.

Y un tusi de las cuatro leches,

A la orden de El 3,

Y también de El M…

Esa parte también hace clara referencia al ‘03′, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

‘Disparan’ contra ‘Presidente’

Los corridos tumbados a menudo alimentan sus historias con la realidad y la estética asociada al narcotráfico.

Tratan la violencia desde una perspectiva más cruda y se han encargado de poner en el ojo público a perfiles bajos, casi fantasmales como ‘El Plumas’, a quien se menciona en la canción ‘Presidente’.

El estribillo que hace alusión a este presunto capo fue censurado.

‘El Plumas’. identificado como líder del CJNG, ha sido referencia de otros corridos. Se trataría de Francisco Javier Gudiño Haro, presunto autor intelectual del asesinato de Aristóteles Sandoval (1974-2020), exgobernador de Jalisco.

Sandoval se encontraba cenando en el restaurante-bar Distrito 5, en la céntrica avenida Francisco Medina, de Puerto Vallarta, junto a otras tres personas. El exgobernador de Jalisco era escoltado por dos guardaespaldas.

Cuando Sandoval fue al baño, un sujeto armado lo atacó, le disparó por la espalda.

El exgobernador aún estaba con vida y sus guardaespaldas trataron de llevarlo al hospital, pero fueron recibidos por una ráfaga de disparos en su intento de huída. Aunque al final si lograron evacuar el inmueble, Aristóteles Sandoval falleció por las heridas de bala.