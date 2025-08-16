Atrévete-te-te… a ir al concierto de Residente GRATIS en el Zócalo: Fecha, horario y lo que debes saber

En 2019, cuando Residente se presentó por primera vez en el Zócalo, afirmó que dar un concierto en este lugar es épico. (Foto: Cuartoscuro)

¿Listo para cantar a todo pulmón éxitos como ‘René’, ‘Que fluya’ o la Bizarrap Mussic Sesion Vol. 49? Si no es así, aún estás a tiempo de aprenderte la letra de todas ellas, ya que el rapero Residente dará un concierto gratis en el Zócalo.

“Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!”, comentó Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al anunciar que el exintegrante de la banda Calle 13, se presentará a inicios de septiembre.

Esta es la segunda ocasión en la que el cantante puertorriqueño da un concierto gratis en la Ciudad de México, debido a que la primera vez que lo hizo fue en 2019, cuando Claudia Sheinbaum aún era la jefa de gobierno capitalina.

Residente GRATIS en el Zócalo: ¿Cuándo y a qué hora será el concierto?

La actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México compartió un video en el que dio a conocer que el concierto de Residente en el Zócalo será el próximo sábado 6 de septiembre de 2025.

“Vendrá residente, es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. ¡Te esperamos en este maravilloso Zócalo!”, comentó la mandataria, quien indicó que la cita es a las 8:00 de la noche.

Fecha: sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 8:00 de la noche

Dónde: plancha del Zócalo de la Ciudad de México

Tal como sucede en este tipo de eventos, la entrada será gratuita, aunque para alcanzar buenos lugares tendrás que llegar con anticipación. Por ahora, no se han brindado más detalles del evento y se desconoce si se transmitirá en vivo.

Hasta este momento, el artista, quien también se ha presentado en festivales como el Vive Latino, no ha hablado sobre la presentación que tiene en puerta; sin embargo, durante el 2019, él afirmó que presentarse en el Zócalo fue ‘épico’.

“Es como épico la acción de tocar ahí, es importante, por eso mismo lo hice. Sacarme de esa zona en donde estoy cuando estoy escribiendo o haciendo otras cosas es bien difícil y cuando me dijeron ‘¿quieres hacer un concierto en el Zócalo?’, no lo pensé dos veces”, comentó en su momento para Associated Press.

Residente llegó a la Ciudad de México en 2019 como parte de Radical Mestizo: Festival Internacional de Música del Mundo e interpretó temas como Ojos color sol, ‘Bellacoso’ y ‘El futuro es nuestro’.

En esta ocasión, se espera que cante temas como ‘Atrévete-te-te’, ‘No hay nadie como tú’, ‘El baile de los pobres’, ‘Latinoamérica’, ‘La vuelta al mundo’, ‘Vamos a portarnos mal’ y ‘René’, canciones que incluyó en su concierto más reciente.

¿Qué otros conciertos gratuitos habrá en la Ciudad de México?

Antes de que se lleve a cabo el concierto de Residente, tendrá lugar el Flow Capital, un festival de música urbana organizado por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de la Semana de las Juventudes.

La cita es el próximo 23 de agosto de 2025, fecha en la cual el Monumento a la Revolución dejará de ser solo un ícono histórico para convertirse en un escenario que recibirá a artistas destacados en el reguetón y el rap.

El evento dará inicio a las 2:00 de la tarde con un cartel lleno de artistas emergentes que busca visibilizar el talento joven y la diversidad cultural.

Cuándo: sábado 23 de agosto de 2025

En dónde: Monumento a la Revolución

Horarios: a partir de las 2:00 de la tarde

En el cartel del Flow Capital se encuentra incluidos artistas como El Bogueto, YNG Lvcas, Yoss Bones, Sayuri & Sopholov, Pablito Mix, DJ Esa Mi Pau, Pauli y Barbie Chola.