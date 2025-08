‘Nadie me cree’: Aleks Syntek SÍ tuvo un concierto con Elton John, el Aleks Syntek británico, en GDL

¿Hizo un ‘Martha Higareda’? ¿Se lo sacó de la manga? Aleks Syntek se robó los reflectores cuando contó que Shakira le coqueteó frente a su esposa Karen Coronado. Cuando parecía que todo quedaría en una anécdota, el intérprete de Sexo, pudor y lágrimas 'se voló la barda’ cuando dijo que le apodan el ‘Elton John mexicano’.

Ambos comentarios provocaron memes y todo tipo de reacciones, pero hay algo que es verdad: Aleks Syntek sí le abrió un concierto a Elton John, aunque, reconoce, es una anécdota que “nadie le cree”.

Elton John y Syntek compartieron escenario en el Estadio Akron para el Concierto ‘Por la Paz’ en 2012.

¿Cómo se organizó el Concierto Por la Paz?

Durante aquellos años, México vivía una crisis de violencia derivada de la guerra contra el narco del Gobierno de Felipe Calderón. A manera de protesta pacífica, organizaciones y empresarios apostaron por la música.

El objetivo era llamar a la paz a través de artistas nacionales y de talla mundial. Fue así que aprovecharon la gira de Elton John por México para llevarlo por primera vez a Guadalajara.

El concierto 'Por la Paz' ocurrió el 24 de febrero en el estadio de las Chivas. (Cuartoscuro)

Aleks Syntek explicó que fue elegido para abrir el concierto de Elton John el 24 de febrero de 2012. La elección se debió a que los organizadores lo consideraban como el ‘Elton John latino’.

“Hay una anécdota que nadie me cree... Muy poca gente lo recuerda pero hubo un concierto que se llamó ‘Por la Paz’. El empresario era fan de Elton John y fan mío, y su idea era: ‘Quiero juntar a Aleks Syntek’ (con el compositor inglés), porque mucha gente dice que represento al Elton John latino”, aseguró el cantante de Duele el Amor en entrevista con Joya 93.7.

El Concierto Por la Paz reunió a 22 mil fans en el antes llamado Estadio Omnilife. El precio de los boletos fue desde 450 pesos en gradas, hasta los 3 mil pesos en zonas VIP.

Aleks Syntek tocó sus mayores éxitos: Sexo, Pudor y Lágrimas, Intocable y Duele el Amor, mientras que Elton John repasó su trayectoria con temas como Rocketman, Good Bye Yellow Brick Road y Tiny Dancer.

Aleks Syntek durante el Concierto Por la Paz. (Cuartoscuro)

¿A Elton John lo apodan el ‘Aleks Syntek británico’?

Otra de las anécdotas increíbles de Aleks Syntek ocurrió tras bambalinas del Concierto Por la Paz, durante uno de los encuentros entre Elton John y Aleks Syntek, quien compartió escenario con Pepe Aguilar y Gustavo Cerati cuando era parte de Kenny y Los Eléctricos.

“Cuando me presentan a Elton John, él me dice: ‘Hey, you know something, Aleks? In London the people told me ‘the british Aleks Syntek’”. Es decir, a Elton John lo conocían como el ‘Aleks Syntek británico’ en Londres.

Según recuerda, Aleks Syntek, esposo de Karen Coronado se sorprendió por el comentario de Elton John e incluso expresó que se quedó con la boca abierta, pero todo se trataba de una broma. Elton John lo señaló riendo de forma amistosa, algo que el cantautor mexicano recuerda de manera agradable.

“El empresario le contó (a Elton John): ‘a este chavo le dicen el ‘Elton John mexicano’. De broma, imagínate lo buena onda del tipo, me dijo: ‘a mí me dicen el Aleks Syntek inglés’. Se me cayeron los calzones", recordó Syntek.

Elton John Elton John en el concierto 'Por la Paz' en 2012. (Cuartoscuro)

Elotn John Elton John en el concierto 'Por la Paz' en 2012. (Cuartoscuro)

Elton John Elton John visitó Jalisco por primera vez como parte del concierto 'Por la Paz'. (Cuartoscuro)

Aleks Syntek siempre quiso ser como Elton John

Para Aleks Syntek, compartir escenario con Elton John fue algo emocionante incluso antes de aquel concierto.

Un par de semanas previas al evento, ‘El niño sin teclado’ mencionó a la revista Quién que compartir escenario con el ‘Rocketman’ le causaba “una emoción especial”, además de que le parecía importante que cada vez hubiera menos diferencia entre los artistas mexicanos y los anglosajones.

En este contexto es importante resaltar que los artistas mexicanos no son seleccionados comúnmente para abrir conciertos de artistas internacionales. Al menos no como en Argentina u otros países donde existen leyes para que los artistas internacionales que brindan conciertos masivos deban elegir a una banda nacional para abrirles obligatoriamente, como Taylor Swift, que eligió a LOUTA en 2023 durante sus shows en el estadio de River Plate.

Para Syntek, ser convocado a ese concierto con el respaldo de los organizadores fue “un logro”. Además de que admitió ser fan de Elton John, quien confesó que con los años ha perdido órganos por problemas médicos.

“Me encanta su música, creo que es una de las leyendas del piano más sonadas y ojalá, en algún momento, pudiera ser como él, o como Armando Manzanero”, expresó Aleks Syntek, protagonista de polémicas por criticar al reguetón en el pasado.

Aleks Syntek ha dicho que quisiera ser como Elton John. (Cuartoscuro)

Con información de Joya 93.7 y Quién.