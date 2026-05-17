Una Ducati en pedazos y pilotos hospitalizados: Así fue el terrorífico accidente del GP de Cataluña de MotoGP

Los operarios retiran la moto del piloto español de Moto GP Álex Márquez del equipo BK8 Gresini Racing tras su caída durante la carrera del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los mundiales de motociclismo de velocidad en el Circuito de Barcelona-Cataluña disputada este domingo en Montmeló. EFE/Siu Wu

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2026 estuvo marcado por una serie de accidentes que obligaron a detener la carrera en dos ocasiones y dejaron a varios pilotos hospitalizados.

La imagen más impactante ocurrió en la vuelta 12, cuando el español Álex Márquez sufrió un fuerte choque tras chocar contra la KTM de Pedro Acosta en plena aceleración rumbo a la curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya.

La carrera terminó con victoria para el italiano Fabio Di Giannantonio, pero el resultado quedó en segundo plano tras una jornada de múltiples incidentes, motos destruidas y pilotos atendidos por los servicios médicos. Dirección de Carrera mostró dos banderas rojas durante la los accidentes del MotoGP.

¿Cómo fue el accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña de MotoGP?

El accidente ocurrió cuando Pedro Acosta lideraba la carrera y mantenía una disputa con Álex Márquez por la primera posición. Ambos pilotos rodaban muy juntos cuando la KTM RC16 del murciano sufrió un problema electrónico.

La moto perdió potencia de forma repentina en plena aceleración. Acosta levantó la mano para advertir el problema mecánico, pero Márquez circulaba demasiado cerca y no tuvo margen para esquivarlo.

El impacto se produjo en la zona previa a la curva 10. La Ducati del piloto de Gresini golpeó la parte trasera de la KTM y perdió el control. La moto salió despedida hacia la grava mientras varias piezas se desprendían por el aire.

La Ducati terminó prácticamente destruida y el propio Márquez rodó violentamente cerca del muro de protección. Uno de los neumáticos salió proyectado y alcanzó al italiano Fabio Di Giannantonio, quien también cayó tras recibir el impacto de los restos de la moto.

El piloto español de Moto GP Álex Márquez del equipo BK8 Gresini Racing es atendido por sanitarios y miembros del circuito tras su caída durante la carrera del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los mundiales de motociclismo de velocidad en el Circuito de Barcelona-Cataluña disputada este domingo en Montmeló. EFE/Siu Wu (Siu Wu/EFE)

Las imágenes provocaron momentos de tensión en el paddock y en las tribunas del circuito de Montmeló. La transmisión tardó varios minutos en mostrar repeticiones del accidente mientras se confirmaba el estado de salud del piloto español.

Dirección de Carrera mostró inmediatamente la bandera roja para detener la competencia y permitir la atención médica sobre la pista.

¿Cuál es el estado de salud de Álex Márquez?

Tras el accidente, Álex Márquez fue atendido por los servicios médicos en el lugar del impacto antes de ser trasladado en ambulancia al centro médico del circuito. Posteriormente fue llevado al Hospital General Universitario de San Cugat, en Barcelona.

El equipo Gresini Racing confirmó más tarde el diagnóstico del piloto español: “Álex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña”.

Márquez permaneció consciente en todo momento. ESPN reportó además que el golpe arrancó incluso el visor de su casco debido a la violencia del impacto.

Márquez publicó una foto desde el hospital, sonriendo, con el mensaje: “Todo controlado. Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”.

Fabio Di Giannantonio: ‘Estamos todos bien’

El italiano Fabio Di Giannantonio, quien también se vio involucrado en el accidente al recibir el impacto de piezas de la Ducati de Márquez, consiguió regresar a pista y terminó llevándose la victoria.

Tras la carrera, el piloto de Ducati reconoció la complejidad del momento vivido en Barcelona: “Nuestro deporte es maravilloso, pero tiene estas cosas”.

Di Giannantonio explicó que durante el accidente intentó protegerse de los fragmentos que salían despedidos.

Álex Márquez fue sacado de la pista en ambulancia. EFE/Siu Wu (Siu Wu/EFE)

“Había muchas piezas volando que se iban desprendiendo e impactando y no reaccioné demasiado bien, la verdad, me acoplé al carenado, que es de carbono, y punto, y al ver las piezas volando me escondí para evitarlo, por lo que creo que hemos tenido mucha suerte”.

El italiano también destacó que el resultado deportivo pasó a segundo plano tras los incidentes registrados durante la carrera.

“Al final estás lleno de adrenalina y no sabes qué es lo mejor que puedes hacer cuando suceden estas cosas, te concentras y sabes que tienes que volver a salir y reanudar como puedes, pero sobre todo estoy contento de que con estos incidentes tan impresionantes no haya nada peor que lamentar”.

Álex Márquez fue hospitalizado. EFE/Siu Wu (Siu Wu/EFE)

La segunda salida terminó con otra bandera roja

Después del accidente de Álex Márquez, MotoGP organizó una segunda salida para completar la distancia restante; sin embargo, la reanudación duró apenas unos segundos.

En la primera curva se produjo una nueva caída múltiple en la que estuvieron involucrados Johann Zarco, Francesco Bagnaia y Luca Marini.

Zarco cayó y los pilotos que venían detrás no lograron evitar el contacto. Bagnaia terminó especialmente afectado luego de que su pierna izquierda quedara atrapada en la rueda trasera de su motocicleta.

El francés Johann Zarco también fue trasladado al hospital para realizar estudios complementarios. El equipo LCR confirmó que el piloto estaba consciente y fuera de estado crítico.

Lucio Cecchinello, jefe de la escudería, explicó a Canal+: “Hemos hablado. Lo ayudamos a quitarse el mono, por supuesto lo cortamos. Estaba muy tranquilo, muy profesional. Me explicó un poco lo que pasó en la salida. Afortunadamente, todavía tiene una actitud positiva”.

Posteriormente, LCR informó que Zarco fue llevado al Hospital Universitari General de Catalunya para revisar una lesión en la pierna izquierda.

Jorge Martín critica las múltiples salidas

La tercera reanudación permitió completar finalmente la carrera, aunque los accidentes continuaron. Raúl Fernández y Jorge Martín también terminaron en el suelo tras un incidente en curva.

Después de la prueba, Jorge Martín cuestionó el manejo de la jornada: “Tener que hacer tres salidas me parece excesivo. Sé que el show tiene que seguir, pero hay un punto en el que al final también somos personas y después de ver esos incidentes cuesta volver a entrar en concentración”.

El piloto español agregó que lo prioritario era el estado de salud de sus compañeros: “Lo importante es que Álex y Zarco estén bien, que estén vivos y que podamos seguir, porque la verdad es que ha sido un día muy peligroso”.

Martín también ofreció disculpas a Paolo Bonora, integrante de Aprilia, por una reacción posterior al accidente: “Ese empujón no tenía ningún tipo de sentido a alguien que me apoya a muerte. Ha sido la frustración del momento”.

Así quedó el podio en el GP de Cataluña de MotoGP 2026

Luego de las múltiples interrupciones, Fabio Di Giannantonio logró quedarse con la victoria en el GP de Cataluña de MotoGP 2026. El italiano aprovechó el ritmo mostrado en las vueltas finales para superar a sus rivales y conseguir su primer triunfo desde 2023.

Fabio Di Giannantonio celebra su victoria junto a Joan Mir y Fermín Aldeguer en el podio del GP de Cataluña de MotoGP 2026, disputado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. EFE/ Alejandro García

Joan Mir y Fermín Aldeguer completaron las posiciones principales tras una carrera marcada por los accidentes y las investigaciones posteriores relacionadas con la presión de neumáticos.

Además, Dirección de Carrera sancionó con 16 segundos a Alex Rins, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu por incumplir con la presión media reglamentaria de los neumáticos.

En las categorías inferiores, Manuel González ganó en Moto2 tras superar a Celestino Vietti en las vueltas finales, mientras que Máximo Quiles obtuvo la victoria en Moto3 y firmó la victoria número 800 del motociclismo español.

Con información de EFE.