Jay de la Cueva explica por qué deja Moderatto: ‘Me seduce muchísimo la evolución’

La famosa banda de glam rock Moderatto dejará de ser la misma a partir de este martes, ya que su vocalista y fundador, Jay de la Cueva, la dejará para tomar otros caminos.

A través de un video publicado en Instagram, el cantante dio a conocer que no fue una decisión sencilla, puesto que no abandona la agrupación por problemas, sino para desarrollar otros proyectos que tiene en puerta con su nuevo grupo The Guapos, con el que está completamente comprometido, y como solista.

“Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo.

“Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda, experimentando, les agradezco mucho a todos los involucrados”, agregó.

Adelantó que pronto habrá noticias sobre su nueva música y aclaró que aún participará en los conciertos de la banda agendados para este año, los cuales aprovechará para despedirse de todos sus fans.

“Los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer, y van a ser una oportunidad increíble para podernos despedir”, expresó.

Por el momento no aclaró si su salida implica la desintegración de la banda o si los demás integrantes seguirán adelante con un nuevo vocalista.

Tras el anuncio, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. A pesar de que muchas personas lamentaron la noticia -“No duele, quema”, escribió una usuaria Instagram- otras más le brindaron palabras de aliento por la nueva etapa que va a iniciar. “Gracias por hacernos feliz con el detector de metal”, “Los artistas necesitan evolución, mucho éxito, ya era necesario”, “Gracias por los días y las noches que nos hicieron soñar”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso actores y otros famosos le expresaron la admiración que tienen por él, así como sus buenos deseos. “Eres un rifado y qué bien le haces a la música del planeta”, escribió Facundo. “Ídolo, donde vibres, tú nos harás vibrar”, publicó Angelique Boyer, entre otros.