Asaltan a banda Matute por tercera vez: ‘Se robaron todo lo que les cupo’, denuncia Jorge D’Alessio

Jorge D’Alessio, miembro de la agrupación Matute, denunció que vivieron un incidente en el que les robaron parte del equipo necesario para sus presentaciones: un asalto que ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de este martes 13 de junio de 2023, sobre la carretera federal 57, en el tramo Salamanca-Celaya, en Guanajuato.

La banda mexicana de rock rinde homenaje a la música de los 80, se conformó desde 2007 bajo el liderazgo de Jorge D’Alessio, también la conforman Ignacio Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado, Tana Planter y Paco Morales.

¿Qué le pasó a la banda Matute?

Según contó D’Alessio en redes sociales, después de concluir una presentación en Guadalajara, Jalisco, el camión donde Matute transporta el equipo que utiliza en sus conciertos, se dirigía con destino a la Ciudad de México.

Cuando el camión transitaba por Salamanca, fue interceptado por un automóvil donde viajaban hombres armados.

Los sujetos amagaron al chofer del camión y obligaron a detener la marcha; enseguida se apoderaron del equipo que metieron a la cajuela del automóvil que conducían y escaparon.

Jorge D'Alessio, uno de los integrantes de Matute, es hijo de Lupita D'Alessio. (Foto: Instagram / jorgedalessio)

“Se robaron todo lo que les cupo en la cajuela del automóvil, es lo que se llevaron”, señaló Jorge D’Alessio.

A través de Twitter, el músico estalló en contra de las autoridades y externó que debido a la inseguridad ya era imposible vivir en México.

“UNA VEZ MÁS nos vuelven a robar el equipo! Ahora fue en GUANAJUATO, un estado sin LEY, sin AUTORIDADES, sin SEGURIDAD y SIN MADRE!!! Tienen al país HECHO M*ERDA!!! CH*NGUEN A SU PU*A MADRE todos los responsables de la seguridad de este país!!! YA NO HAY MANERA de vivir aquí!”, se lee en sus redes sociales.

Jorge D'Alessio denunció en redes que esta es la tercera vez que roban su equipo.

Como actualización, el músico agregó que afortunadamente los choferes de la mudanza están bien, la denuncia ya se hizo y debido a que los asaltantes viajaban en un automóvil pequeño solo pudieron llevarse:

Un par de teclados

Tanques de CO2

Cases con cableado de FX Especiales.

El tercer robo a la banda Matute

D’Alessio expresó su cansancio ante la situación, ya que en 2019 también sufrieron el robo de un camión en el que transportaban sus instrumentos mientras regresaban de Puebla. De hecho, fue el propio artista quien compartió esa experiencia en su perfil.

El hijo de Lupita D’Alessio reveló que el asalto en Guanajuato ocurrió durante el día. Además de eso, compartió que, por experiencias previas similares, se ha dado la instrucción a los conductores del grupo de no manejar durante la noche para evitar situaciones peligrosas.

“Tienen una indicación de nuestro production manager de que no pueden viajar de noche nunca, entonces cuando llega la tarde estén donde estén lo guardan en alguna bodega, duermen ahí y siguen su camino al día siguiente. Para nosotros la seguridad de la gente es lo más importante, antes que los equipos”, comentó.

El famoso considera que las autoridades están coludidas con los criminales:

“Venían todos los equipos pasando Salamanca, ya era de noche, los guardaron, hoy en la mañana salen rumbo a México y de día a plena luz del día, en la autopista, un auto llegó armado, los bajaron, los amagaron, abrieron la cajuela y lo que les cupo en la cajuela fue lo que se llevaron, no sabemos qué es todavía hasta que llegue el camión. Amigo, ¿sabes qué? Para mí ya están todos coludidos, porque tanta impunidad, o son muy idiotas, estúpidos o están en el negocio, no hay de otra, no agarran a nadie”, concluyó.

Más tarde, el cantante eliminó su mensaje y se disculpó por su léxico, agregó que fue la desesperación porque esta es la tercera vez que les roban los equipos, “si supieran lo difícil que es volverse a hacer de ellos y lo que cuesta, ningún mexicano debería pasar por esto, sin importar la profesión.”