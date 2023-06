¿Te mandaron código para Taylor Swift? Ticketmaster pide no caer en estafas ante venta de boletos

Ticketmaster aseguró que no envió códigos para la preventa de Taylor Swift en México. (Foto: Instagram @taylorswift)

Ante el inicio de la venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift en México a través del verified fan, Ticketmaster pidió a sus seguidores no caer en estafas luego de que este lunes enviaran información a los correos registrados sobre si tendrán acceso al sistema o fueron incluidos en la lista de espera para sus fechas en el Foro Sol.

En su primera visita al país como parte de su ‘The Eras Tour’, el evento ya ha generado una alta demanda, por lo que recientemente se anunció un cuarto show en la Ciudad de México. Quienes buscan un lugar los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto se quejaron en redes al asegurar que los revendedores ya han puesto un precio de venta a sus códigos.

“No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos”, escribieron desde Ticketmaster en respuesta.

Ticketmaster pidió no caer en estafas para comprar boletos para Taylor Swift. (Foto: Twitter @Ticketmaster_Me)

¿Cómo comprar boletos en preventa para Taylor Swift?

Solo pocos ‘swifties’ fueron confirmados como fans verificados, aunque algunos de ellos se quejaron porque no habían recibido el enlace para formarse en la fila virtual. La preventa del primer show para poder interpretar canciones como ‘Shake it off’ y ‘All Too Well’ en vivo inicia este 13 de junio y se extenderá hasta el 16 de junio.

La sala de espera abrió 30 minutos antes del inicio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México); además que los residentes tienen prioridad, se permitirá un límite de 4 boletos por persona. Es importante que recuerdes que el ingreso al sistema no garantiza la disponibilidad de boletos, igual si formas parte de la lista de espera.