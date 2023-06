Taylor Swift en México: ¿Qué sigue para los fans que están en la ‘lista de espera’?

Este lunes 12 de junio han sido enviados los correos con el código ‘Verified Fan’ de acceso a la preventa de boletos para los conciertos de Taylor Swift en México y algunos swifties ya están preocupados porque han sido colocados en “lista de espera”.

A principios de junio, se confirmó que Taylor Swift daría tres conciertos en la Ciudad de México y otros países de Latinoamérica como Argentina y Brasil como parte de su gira The Eras Tour.

Sin siquiera empezar todavía la preventa de boletos, se anunció una nueva fecha de concierto de Taylor Swift en el Foro Sol debido a la alta demanda de entradas que ha generado la intérprete de ‘Fearless’.

¿Qué hacer si recibiste el correo de ‘Verified Fan’ de Taylor Swift?

A diferencia de otros eventos musicales, para poder acceder a la venta de los conciertos de Taylor Swift es necesario que los usuarios reciban un correo que confirme la insignia ‘Verified Fan’.

Si eres de las personas que desde el anuncio del evento se registraron en el apartado de ‘Verified Fan’, entonces es posible que este lunes 12 de junio hayas recibido (o estés por recibir) un correo con un código.

“Gracias a tu registro mostrando interés en uno de los 3 conciertos anunciados originalmente, has sido seleccionado para participar en el inicio de venta de Taylor Swift The Eras Tour para la fecha recién añadida del domingo 27 de agosto. Recibirás un enlace para la venta a través de un mensaje de texto (SMS)”, menciona el correo.

¿Qué hacer si no recibiste el código ‘Verified Fan’ de Taylor Swift y estás en lista de espera?

Pero también es posible que no recibieras el código, pero sí un correo de la gira The Eras Tour de Taylor Swfit con la indicación de que has sido colocado en la “lista de espera” debido a la alta demanda de códigos para la preventa.

Esto no asegura entradas para ver a Taylor Swift, ya que depende de la disponibilidad que haya después de la preventa a fans con código. El registro se cerró el pasado 7 de junio, por tanto ya no podrás crear una cuenta nueva de ‘Verified Fan’.

“Ahora estás en la lista de espera para el concierto que seleccionaste para Taylor Swift The Eras Tour. No habrá suficientes boletos para todos los que se registraron, por lo que un número limitado de registrados en Verified Fan recibieron acceso a la venta con prioridad para aquellos que residen en México) y otros fueron colocados en lista de espera”, advierte el correo.

¿Cuándo es la venta de boletos para Taylor Swift en México?

Estas son las fechas que se abrirán en la plataforma de Ticketmaster para la compra de los boletos de Taylor Swift en México:

El 13 de junio para el concierto del jueves 24 de agosto

para el concierto del jueves 24 de agosto El 14 de junio para la presentación del viernes 25 de agosto

para la presentación del viernes 25 de agosto El 15 de junio para el evento del sábado 26 de agosto

para el evento del sábado 26 de agosto El 16 de junio (nueva fecha) para el concierto del domingo 27 de agosto.