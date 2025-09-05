Adela Micha defiende a Ángela Aguilar de críticas por relación con Nodal: ‘Su único pecado fue enamorarse’

Adela Micha se defendió y pronunció a favor de Ángela Aguilar tras críticas por entrevista con Nodal.

Después de que Adela Micha se deslindó de la entrevista a Cristian Nodal que causó mucha polémica, la periodista se pronuncia de nueva cuenta, sobre todo para defender a Ángela Aguilar y la relación que tiene con el cantante.

La polémica en la dinastía Aguilar revivió gracias a unas declaraciones de Emiliano, primogénito de Pepe Aguilar, así como la entrevista que Nodal le dio a Adela en donde compartió, entre otras cosas, la ‘cronología’ de su relación con Ángela, que resultó en más críticas.

Precisamente, la crueldad de las críticas en redes sociales y la tendencia a juzgar la vida privada de las figuras públicas es una de las situaciones que recientemente cuestiona la periodista, y hace un llamado a la prudencia y el respeto.

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar de críticas en redes

En una sección de su canal de YouTube La Saga, Adela Micha compartió su perspectiva de la situación y desmiente que hubiese acuerdos para evitar ciertos temas o fuera una especie de conversación para ‘limpiar la imagen’ del cantante.

Lo que más destaca son los ataques y críticas a Ángela Aguilar, quien inició una relación con el cantante apenas 10 días después de que Nodal terminó con Cazzu. De acuerdo con la comunicadora, la joven solo se ‘equivocó’ en una cosa.

Adela Micha asegura que no forzó a Christian Nodal para dar declaraciones. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Adela Micha cuenta cuál fue el único ‘error’ de Ángela Aguilar

“Cuando entrevisté a Ángela Aguilar, las redes sociales trataron muy mal a esa joven, que en última instancia cometió el pecado de enamorarse”, asegura Micha en su espacio.

En la conversación que cita, Adela destaca las afectaciones de la cantante en su vida personal y profesional por el hecho de haberse casado con Christian Nodal.

“Me contó que había sido una situación muy difícil, sin lugar a dudas para ella. Que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros; y bueno, pues a mí eso me conmueve y se lo dije como si fuera mi hija”, explica.

Adela Micha critica los juicios contra Ángela Aguilar

Todos los ataques en redes sociales por el matrimonio de Nodal y Ángela los señala como un ‘abuso’ de las personas, que emiten juicios sin pensar en lo que van a provocar en los demás.

Ángela Aguilar sufrió mucho por todas las críticas a su persona. (Foto: Cuartoscuro)

“La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor con una mujer que, justo eso, se enamoró (…) y Nodal hizo lo que él pensó que tenía que hacer”.

¿Por qué defiende a Ángela?

Aunque Adela la defiende en su espacio, también aclara que no tiene una relación personal cercana con ella. De hecho, afirma: “ni me llevo con Ángela Aguilar” y que la conoció en su foro junto a su papá, Pepe Aguilar.

Adela Micha se defiende de críticas por entrevista a Nodal

Además de defender a la cantante, Adela Micha habló por sí misma, pues también recibió cientos de críticas gracias a la charla de dos horas que sostuvo con Nodal donde, además de su vida con Ángela, compartió detalles de la ruptura con Cazzu.

La entrevista de Adela Micha con Christian Nodal generó mucha polémica. Al respecto, la periodista respondió a rumores. (Cuartoscuro)

En redes sociales, iniciaron rumores sobre la periodista, quien supuestamente publicó la entrevista por conveniencia, pues supuestamente no hizo las preguntas correctas o se realizaron a modo, pero asegura que ella solo realizó labor periodística.

“Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos”, sentencia.