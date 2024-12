Ángela Aguilar habla de su vida amorosa antes de su boda con Nodal: ‘Noviera no fui, más bien coqueta’

“Ay Angelita no seas tan coqueta”: Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal, pero se generó una polémica desde el principio porque se confirmó su matrimonio dos meses después de su ruptura con Cazzu.

Ahora, la hija de Pepe Aguilar habló de su vida amorosa, en una entrevista dijo que ella no ha tenido muchos novios, en cambio, solo es una mujer coqueta.

Ángela Aguilar dijo que siempre fue coqueta. (Foto: Instagram: @angela_aguilar_) (Instagram: @angela_aguilar_)

¿Qué dijo Ángela Aguilar de su vida amorosa?

Hasta el momento, las únicas parejas sentimentales de Ángela Aguilar confirmadas de manera pública fueron el compositor Gussy Lau y el intérprete de ‘Botella tras botella’, esto dijo la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

“No, nada de noviera, yo creo que coqueta. ¿Sabes qué? Yo me acostumbré a que mi papá me dijera ‘estás muy bonita’. Mi mamá me decía lo mismo, todo mundo me lo decía”, detalló en el pódcast Chelendo con las estrellas, compartido en abril de 2022.

“Es bonito sentir y escuchar eso, Noviera nunca fui, sobre todo era coqueta y mi papá me regañaba mucho. No por estar en el teléfono, era la escuela, yo llegaba el Día de San Valentín y me convertía en la niña de las cartas, flores, chocolates, todo en el locker. Mi papá me decía ‘¿Quién te dio eso?’, pero nada más me divertía. De grande ya tomé mis decisiones sobre quién me convenía, cómo me trata y cómo se lleva con mi familia”, explicó la misma entrevista.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024. (Foto: AFP)

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar por su relación con Nodal?

A 4 meses de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, las críticas contra la pareja no cesan, iniciados por rumores sobre una posible infidelidad del cantante de regional mexicano a Cazzu, mamá de Inti.

El conflicto, en lugar de terminar, se complicó cuando la intérprete de ‘Dime como quieres’ dijo que todos los implicados eran “adultos” para entender la situación y que a nadie le rompieron el corazón.

Como respuesta, la cantante Cazzu declaró lo siguiente en una entrevista con Luzu TV: “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de dos personas y estaba en pleno de conocimiento de formar parte de un plan, pero tengo la necesidad de refutar porque es mentira No sería capaz de aceptar un plan tan retorcido como el planteado, el problema es que viene de una de las protagonistas de la historia”, detalló la expareja de Christian Nodal.

Tras esto, ahora fue el cantante Christian Nodal quien respondió ante las declaraciones de la famosa argentina: “Yo no engañé a nadie, nadie se metió en la relación, nadie destruyó un hogar, yo solito dije no soy feliz. Tomé una decisión, no hay que hacerse cuentos”, dio en un video publicado en sus redes sociales.