Majo Aguilar habla sobre la trayectoria de Ángela Aguilar: ‘Se ha partido la cara’

En los últimos meses se ha hablado mucho de Ángela Aguilar, y no precisamente por temas como su reciente nombramiento de ‘Mujer del Año' o nuevos lanzamientos, sino por la polémica relación que tiene con Christian Nodal.

Sin embargo, hay personas como Majo Aguilar, prima de la cantante, que deciden alejarse de la polémica y, cuando se les pregunta por la hija de Pepe Aguilar, prefiere hablar de temas como su trayectoria artística.

Majo Aguilar también es cantante, y por ser prima de Ángela se les ha comparado mucho, algo en lo que ella no está de acuerdo y recientemente lo expresó.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre el ‘éxito' de su familia y Ángela Aguilar?

En una conversación que la intérprete de música regional mexicana tuvo con el influencer Pedro Prieto, habló sobre la dinastía Aguilar de la que forma parte, pues es uno de los apellidos con mayor herencia musical de México gracias a Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Sin embargo, enfatizó en su prima Ángela, casada con Nodal, y aseguró que su trayectoria la está construyendo a base de mucho esfuerzo y dedicación, al igual que ella.

Ángela Aguilar tiene más de 10 años de trayectoria musical. (Foto: Cuartoscuro)

“A mí me gusta mucho el éxito de mi familia, y hablando específicamente de Ángela, pues lleva trabajando 10 años y es una chica que me consta todo lo que ha hecho y cómo se ha partido la cara, igual que yo", asegura la hija de Antonio Aguilar Jr.

Las personas podrían pensar que existe cierta rivalidad entre ‘Aguilares’, lo cual desmintió María José e incluso habló sobre el cariño que siente por su tío, Pepe Aguilar. Por ello, nunca podría hablar mal de ellos o hacer algún comentario fuera de lugar.

“Es un amor que está ahí, y yo nunca voy a hacer algo en contra de alguien que quiero, jamás (…) Además sería ir en contra de mí misma. En el momento en que yo hablé mal de mi familia, es algo que me iría muy mal a mí también, o sea, hasta como estrategia (…) como dicen que escupes al cielo para que te caiga en la cara, pues no", dice la intérprete de ‘No voy a llorar’.

Majo Aguilar asegura que se lleva bien con su prima Ángela. (Foto: Facebook @majosaguilar)

Majo Aguilar lamenta que medios de comunicación creen conflictos en su familia

En los últimos meses, usuarios de redes sociales y algunos medios de comunicación se han dedicado a comprar a Majo y Ángela Aguilar, creando ‘rivalidades’ y supuestos conflictos que en realidad no existen.

Aunque a nivel familiar no les afecta lo que se publique y hable en redes sociales, la sobrina de Pepe Aguilar lamenta que, el hecho de que su carrera empezara a despegar, fuera motivo suficiente para compararla con su prima y ‘ponerlas a competir’ innecesariamente.

“Lo que no me estaba gustando es que, en vez de que fuera como ‘Wow, qué padre que son dos Aguilar' (que o sea, Ángela lleva ya un buen de trayectoria, está rompiéndola, está haciendo mil cosas), y Majo saca su primer disco y le está gustando a la gente (…) (que dijeran) ‘No manches que vienen de la misma familia’; ‘Qué impresionante’; ‘Oye, qué talento’; no me gustó que era todo lo contrario", agrega.

Pese a las comparaciones que existen entre ambas, Majo asegura que quiere a su prima Ángela, y aunque hubiese conflictos personales entre ellas, no hablaría mal de su familia.