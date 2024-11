Yolanda Andrade presenta recaída en su salud y problemas al hablar: ‘Me siento muy cansada’

La salud de Yolanda Andrade presenta altibajos desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023 y a partir de ese momento presentó problemas en la vista y ahora también del habla.

La amiga de Montserrat Oliver abandonó el foro donde graba su programa de televisión luego de sentir malestar físico el pasado 21 de noviembre.

Al salir del lugar, la conductora Yolanda Andrade recibió palabras de ánimo de los reporteros que ahí estaban y, con dificultades, ella les dijo algunas palabras acerca de su estado de salud.

“Yo también los amo, pero no me siento bien, los quiero, perdónenme”, dijo antes de subir a su vehículo, donde bajó la ventanilla para continuar con sus declaraciones: “Me siento un poco mal, perdónenme muchachos, estoy un poco cansada, fue un día largo, los quiero mucho, los veo después”, dijo la presentadora de televisión en una entrevista con medios de comunicación compartida en el programa Venga la Alegría.

Yolanda Andrade se retiró del foro donde grababa con Montserrat Oliver. (Foto: Instagram / @montseyjoetv) (Instagram / @montseyjoetv)

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

En abril de 2023, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia por problemas de salud, pero sin un diagnóstico certero.

“Primero que nada quiero dar las gracias a toda la gente que se ha manifestado con muestras de amor, de cariño y obviamente deseándome salud, que eso ha sido la mejor medicina para mí, para mi cuerpo y mi corazón. Gracias a todos los que se han manifestado. Gracias por sus buenos deseos y por su amor”, dijo en una emisión del programa Montse & Joe.

En el mismo espacio televisivo, pero en octubre, donde confesó sufrir fotofobia, que es cuando se tienen molestias fuertes a consecuencia de luces muy brillantes, de acuerdo con Medline Plus.

Sin embargo, todo fue desencadenado por un padecimiento cardiovascular y desde que fue diagnosticada, Yolanda Andrade utilizó un tanque de oxígeno, también tuvo problemas en el habla y en la vista porque afectó su ojo izquierdo.

Yolanda Andrade ha necesitado tanque de oxigeno. (Foto: Instagram / @yolandaamor).

“Tengo un problema del ojo que no se me ha quitado por el aneurisma cerebral que tengo acá (...) Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, señaló.

Yolanda Andrade utilizó un pizarrón en una emisión de su programa de televisión a consecuencia de dificultades para hablar, en la actualidad, en la entrevista citada anteriormente, se escucha que le cuesta pronunciar las palabras correctamente, ella no reveló más detalles al respecto.