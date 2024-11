Poncho de Nigris opina sobre la Pensión del Bienestar tras fotos de su mamá: ‘Yo también la cobraría’

Los famosos también cobran Pensión del Bienestar, y para muestra, algunos de ellos lo han presumido en redes sociales, como Carlos Bonavides, aunque hay otros a quienes ‘balconearon’ y se generó polémica, como con la mamá de Poncho de Nigris.

Recientemente, se le captó a Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, yendo a una de las sucursales del Banco del Bienestar para cobrar su respectiva ayuda otorgada por el gobierno para adultos mayores de 65 o más años.

El video se viralizó y provocó varias reacciones, incluidas las de su famoso hijo, quien ha retomado el tema en varias publicaciones no solo sobre su mamá, también del mismo programa de gobierno.

Poncho De Nigris se molestó por los comentarios de su mamá sobre el dinero que él aporta. (Fotos: X @_PonchoDeNigris / Instagram @ponchodenigris).

Poncho de Nigris asegura que también cobraría su pensión del bienestar

Hace unos días, la mamá de Poncho de Nigris, exparticipante de La Casa de los Famosos México ofreció una entrevista donde, además de mencionar que la Pensión de Bienestar sí le es de ayuda, señaló que su hijo no la mantiene como muchos creen y que tiene varias deudas, lo cual causó molestia en el empresario.

En redes sociales, Poncho de Nigris dice que en realidad, los problemas económicos de su mamá son derivados de un mala administración de sus recursos, y aunque él trate de ayudar a sus padres, poco puede hacer ante ese panorama.

“Gasta en puras pendejadas; dinero que no tiene, que al final lo tenemos que pagar nosotros. ¡Saludos y buen día!“, le respondió De Nigris a un usuario que habló sobre las declaraciones de Leticia Guajardo.

Y agregó que, así como sus papás reciben su Pensión del Bienestar, él también lo haría cuando cumpla los requisitos de edad para ello. “La pensión pues no creo que nadie la deje ir, todo suma. Yo también iría si tuviera la edad“, agregó.

Publicación de Poncho de Nigris en X. (Foto: Captura de pantalla)

Poncho de Nigris desmiente críticas a su mamá por cobrar Pensión del Bienestar

No es la primera vez que el influencer y empresario responde los comentarios de usuarios en sus publicaciones, y en los últimos días citó a varios que lo ‘funan’ por supuestas críticas a su mamá tras viralizarse las imágenes en las que sale del cajero.

Poncho de Nigris fue contundente y desmintió algún tipo de crítica a Leticia Guajardo por cobrar su pensión del Bienestar; en cambio, su molestia con ella es derivada de las declaraciones en donde dice que la ayuda económica que él le da, no es suficiente para cubrir todos los gastos de su casa.

“¡Yo nunca la critiqué Rigoberto! ¡Puñeton! Le aplaudí que fuera por su lana y por la de mi papá, ¡ve mis Twitts puñeton! Ni me gustó que diera una entrevista para decir que no la ayudo cuando la mantengo hace rato a mi papá con su enfermera y demás”, respondió.

Publicación de Poncho de Nigris en X. (Foto: Captura de pantalla)

Esto coincide con los comentarios que hizo en los videos donde aparece su mamá saliendo de una de las sedes del Banco del Bienestar ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde reside su familia, pues incluso le dijo que también cobrara la ayuda que le corresponde a su papá ya que ambos tienen más de 65 años.

¿Qué dijo Poncho de Nigris de que su mamá cobre Pensión del Bienestar?

“Jajajajaa y se lo chinga a mi papá jajajaja mi mamá es la mejor. Aparte como quiera la mantengo pero no deja ir una jajajajaja ¡buena mamá! Vamos por todas“, escribió De Nigris en días pasados sobre una de las múltiples imágenes que se viralizó.

Publicación de Poncho de Nigris en X. (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, recibió críticas por el supuesto rechazo que ha mostrado a Morena, partido que inició con este tipo de apoyos gubernamentales en el sexenio pasado. Y entre esas, respondió que no le interesa meterse en temas políticos.

“Mi mamá tiene todo el derecho como cualquier mexicano igual que mi papá. ¿Cuál es la molestia? ¡Todo suma! Nadie dejaría ir esa lanita, ¿o sí? Saludos y no hagan campaña política conmigo, yo no soy ningún partido. No se aprovechen de mí para sus campañas políticas", escribió el empresario y esposo de Marcela Mistral.

Publicación de Poncho de Nigris en X. (Foto: Captura de pantalla) Publicación de Poncho de Nigris en X. (Foto: Captura de pantalla)

Incluso, Poncho de Nigris aseguró que la viralización de las fotos y videos en los que aparece su mamá, Leticia Guajardo, son parte de una campaña para utilizar la influencia que tiene en redes.

“Agarraron a mi mamá para hacerla viral y agarrarse de mis redes para hacer ruido. Ya me la sé, siempre que hay escándalo mediático desvían y utilizan las funas y desvían la atención. Ojo ahí“, dijo.