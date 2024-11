No solo Daniel Bisogno: Jimena Pérez ‘la Choco’, conductora de ‘Ventaneando’, se sometió a cirugía

Jimena Pérez 'la Choco' estuvo un día hospitalizada porque la operaron, aunque no especificó de qué.

Daniel Bisogno se encuentra actualmente en el hospital por complicaciones médicas derivadas de su trasplante de hígado, aunque no es el único conductor de Ventaneando que fue internado en una clínica esta semana: Jimena Pérez ‘la Choco’ también.

La conductora de TV fue hospitalizada en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, España y pasó una noche internada, ya que el martes se sometió a una cirugía, aunque no dio muchos detalles.

¿Qué le pasó a Jimena Pérez ‘la Choco’?

A través de su perfil de Instagram, Jimena Pérez compartió una historia desde su cama del hospital después de una cirugía que, de acuerdo a lo que ella misma dijo, no implica algún riesgo para su salud.

“Me operaron. Tuve una pequeña intervención quirúrgica que duró dos horas, nada de qué preocuparse porque en realidad era una corrección meramente estética, afortunadamente", señaló la comunicadora.

'La Choco' dijo que la operación que le realizaron fue con fines estéticos. (Foto: Captura de pantalla / Instagram)

En su breve estancia en el hospital, le acompañaron su mamá, abuela y su esposo Rafael Sarmiento, hermano de la también periodista Atala Sarmiento, además de que el doctor que la operó es uno de los mejores, según dijo ella misma.

“Todo salió muy bien, me quedaré hasta mañana, solamente una noche; mañana la vida sigue, tengo que salir del hospital directamente a la junta con los profesores de Iker, muchas gracias por su cariño y sus buenos deseos”, dijo el martes.

‘La Choco’ ya salió del hospital: ¿Cuál es su estado de salud?

Alrededor de las 10:00 horas tiempo de Madrid, España, la conductora de TV dijo que la dieron de alta en el hospital y que solo necesitaba realizar unos trámites para salir.

En todo momento estuvo su mamá con ella, por lo que le agradeció que fuera su “enfermera” y compañía. No compartió más información, como el tipo de cirugía a la que se sometió o cómo le fue durante su estancia en el hospital madrileño.

Su esposo, Rafael Sarmiento, tampoco se refirió al tema en redes sociales, aunque ‘la Choco’ sí dijo que hay algunas restricciones que le dio el médico.

Jimena Pérez compartió los cuidados que le recomendó el médico después de su operación. (Foto: Captura de pantalla / Instagram)

“No puedo manejar, no puedo cocinar, hacer ejercicio, no puedo hacer nada de la casa; ni cargar”, dijo Jimena Pérez. A modo de broma, aseguró que la recomendación era por tres años, pero no compartió la indicación específica del personal de salud.