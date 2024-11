Eric del Castillo revela que está perdiendo la vista: ‘No puedo verle el rostro a las personas’

A un mes de que Eric del Castillo fue sometido a una cirugía a causa de los fuertes dolores de espalda que sufría, el actor y padre de Kate del Castillo compartió cómo ha avanzado el trastorno ocular que padece.

En octubre, el protagonista de Niña amada mía explicó que padece degeneración macular un problema que no se atendió a tiempo: “cuando podía haberme operado y haber quedado mucho mejor no lo hice, ya no hay nada que hacer”, dijo el también actor de María la del barrio en un encuentro con los medios.

¿Eric del Castillo perderá la vista? Esto dijo sobre su enfermedad

El también padre de Verónica del Castillo compartió que la degeneración macular no le provocará ceguera; sin embargo, dijo que sí le ha afectado en su vida cotidiana, en una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría.

“Sigue avanzando, pero bendito Dios, nunca me voy a quedar ciego, solamente es degeneración macular, el centro se borra, pero a mis lados veo”, compartió y explicó que en ocasiones le cuesta mucho trabajo reconocer a quienes lo saludan.

“Por ejemplo, luego no puedo reconocer a las personas, me da pena porque me saludan muy afectuosamente y yo no sé ni quienes son, para ver la cara tengo que acercarme”, comentó el actor.

Eric del Castillo padece una enfermedad llamada degeneración macular, la cual provoca que el actor sufra una pérdida gradual de la vista (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de esta situación, la enfermedad de Eric del Castillo no ha afectado su desempeño en la actuación, aunque ha impactado en su vida diaria, según comentó a inicios de octubre cuando compartió que tenía la enfermedad visual.

“Claro que me afecta, no puedo ir a un teatro, no puedo leer, no puedo escribir, dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono, sí estoy sufriendo pero quiero ser optimista, aunque mi profesión no me afecta, sigo funcionando y con eso me doy por feliz”, comentó.

A pesar de que se ha intentado mantener con un buen estado de ánimo, el protagonista de Amigas y rivales compartió que ocasiones se siente triste, ya que no puede ver fotografías de sus hijas o a las personas.

¿Qué es la degeneración macular, enfermedad que padece Eric del Castillo?

La degeneración macular, el padecimiento de Eric del Castillo, es un trastorno de la vista, la cual destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos, explica el portal MedlinePlus.

Este padecimiento es más común en personas de 60 años en adelante y ocurre porque una parte de la retina llamada “mácula”, la cual hace que la visión sea más nítida y más detallada, se daña.

Existen dos tipos de degeneración macular: húmeda y seca; entre los síntomas que se presentan de ambas enfermedades son visión borrosa, dificultad para leer, ver una mancha borrosa en el centro y las líneas rectas podrían verse onduladas, según MedlinePlus.

El portal especializado en salud explica que con ambos tipos de degeneración macular “la pérdida de la visión central puede presentarse muy rápidamente”, es por este motivo que Eric del Castillo hizo un llamado a todas las personas a revisarse.

“Atiéndanse a tiempo, no tiren al loco las cuestiones médicas, si les duele un ojo o cualquier parte, atiendanse de inmediato y gasten un poco de dinero, no sean tacaños con su salud”, dijo el actor de Lo que la vida me robó.

Este no es el único problema de salud de Eric del Castillo, ya que el pasado 23 de octubre tuvo que ser sometido a una cirugía, debido a que tuvieron que realizarle un “bloqueo facetario” en la columna, según compartió Verónica en entrevista con Maxine Woodside.